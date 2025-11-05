محمد علي رزق يشيد بمسلسل كارثة طبيعية

18 حجم الخط

أشاد الفنان محمد علي رزق بمسلسل كارثة طبيعية الذي يعرض حاليًا عبر منصة Watch It، مؤكدا أنه عمل كوميدي مميز مكتوب بحرفية ويضم مجموعة من النجوم الموهوبين.

وكتب محمد علي رزق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “مسلسل كارثة طبيعية بعيدًا عن الهزار بتاع مسلسل ناجح قبل ما ينزل والجو ده بجد المسلسل حلو أوي…أحمد عاطف فياض للمرة التانية عالتوالي يثبت إنه سيناريت شاطر جدًا..بيعرف يكتب حدوتة حلوة…ليه طعم خاص بيه في الكوميديا”.

وتابع: “المخرج حسام حامد في أول تجربة درامية ليه هايل مبروك علينا مخرج شاطر جدا”، وأضاف: “محمد سلام نجم كبير وممثل شاطر أوي ويستاهل النجاح الكبير ده..جهاد حسام الدين قمر وشاطرة وقبولها قمرين.. كمال أبو ريه عسل.. هايدي عبد الخالق هايلة وده الطبيعي بتاعها من يومها”.

واختتم حديثه قائلا: “نيجي بقى للزغلول الكبير حمزة العيلي كوميدياني المفضل من زمان… روح يا شيخ ربنا يباركلك فموهبتك كمان وكمان.. حمزه كل يوم بيثبت إنه من أهم الممثلين عندنا”.

قصة مسلسل كارثة طبيعية

تدور أحداث مسلسل "كارثة طبيعية" في إطار كوميدي اجتماعي حول رجل متزوج حديثا يدعى محمد شعبان (محمد سلام) ينتمي إلى الطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح من أجل بناء نفسه ومستقبله وتوفير الرعاية والمصروفات لأولاده، وتتصاعد الأحداث وسط العديد من المفارقات الكوميدية، مع مناقشة قضايا وموضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

المسلسل بطولة محمد سلام وجهاد حسام الدين وحمزة العيلي وكمال أبو رية، ومن تأليف أحمد عاطف، وإخراج حسام حامد.

يذكر أن مسلسل "كارثة طبيعية" كان من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان الماضي إلا أنه تأجل قبل بدء الموسم بأيام قليلة.

