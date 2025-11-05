جيش الاحتلال: الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثة رهينة في غزة

18 حجم الخط

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إن الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثة رهينة في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في وقت سابق من اليوم الأربعاء: سنسلم جثة أسير إسرائيلي تم العثور عليها بحي الشجاعية شرق مدينة غزة عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة.



إسرائيل تسلم جثامين 15 شهيدا فلسطينيا ضمن صفقة التبادل في غزة

في غضون ذلك، أعلن مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة اليوم الأربعاء، تسلمه جثامين 15 فلسطينيًا بموجب وقف إطلاق النار في القطاع، مما يرفع عدد جثامين الفلسطينيين الذين تم تسلمهم ضمن الاتفاق إلى 285، وفقًا لوكالة رويترز.

وبموجب بنود الاتفاق الساري منذ العاشر من أكتوبر، تعيد إسرائيل 15 جثمانًا لفلسطينيين مقابل كل جثة تتسلمها لرهينة إسرائيلي كان محتجزًا في غزة.

بيان مستشفى ناصر حول عملية التسليم

وأشار المستشفى في بيان له إلى وصول الدفعة العاشرة من جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة، وعددهم 15 شهيدًا، وذلك في إطار صفقة تبادل الجثامين بين الجانب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي.

