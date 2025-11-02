الاحتلال ينفذ عمليات نسف ضخمة بالتزامن مع قصف مدفعي شرقي خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بتنفيذ قوات الاحتلال عمليات نسف ضخمة بالتزامن مع قصف مدفعي شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

حركة حماس تحاول التعافي

وزعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، أن حركة حماس تلقت ضربات ساحقة وأصبحت "ظلًا" لما كانت عليه لكنها تحاول التعافي.

وأضاف نتنياهو: تفكيك حماس من سلاحها ونزع سلاح قطاع غزة هو المبدأ الذي نؤمن به.

حماس موجودة في مواقع خاضعة لسيطرتنا

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الأحد: “لن نسمح بأن تعود جبهة ‎لبنان مصدر تهديد لإسرائيل، وسنفعل ما يلزم لمنع ذلك”.

وأضاف نتنياهو خلال جلسة لحكومة الاحتلال: “حماس موجودة في مواقع خاضعة لسيطرتنا في خان يونس ورفح الفلسطينية ونعمل للقضاء على عناصرها هناك”.

