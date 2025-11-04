الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

في انتهاك لاتفاق غزة، قصف مدفعي وإطلاق نار من مروحيات إسرائيلية على خان يونس

خان يونس، فيتو
خان يونس، فيتو

أفادت مصادر إعلامية فلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية شنت قصفًا مدفعيًا مكثفًا وإطلاق نار من مروحيات على مناطق شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في تصعيد جديد للأعمال القتالية المستمرة في القطاع.

قصف إسرائيلي يستهدف مدينة خان يونس

وأوضحت المصادر أن القصف استهدف مواقع محددة في أطراف المدينة والمناطق الزراعية المحيطة بها، دون صدور أي تأكيد رسمي عن عدد الضحايا أو الخسائر حتى الآن.

سكان المنطقة في حالة توتر وخوف

وأفاد سكان محليون بأن الأجواء في شرق خان يونس مشحونة بالخوف والذعر، حيث اضطر بعضهم إلى اللجوء إلى المناطق الآمنة تحسبًا لأي هجمات إضافية.

وأشار الإعلام الفلسطيني إلى أن هذه العمليات تأتي ضمن استمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وسط تحذيرات حقوقية ودولية بشأن التصعيد واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في خرق اتفاق غزة وتأثيره على المدنيين.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مناطق في شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

الغارات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، تعتبر انتهاكا واضحا لاتفاقية وقف إطلاق النار.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شرعت في عمليات هدم بوادي رحال جنوبي مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مروحيات إسرائيلية شرق خان يونس خان يونس اتفاق غزة غزة قطاع غزة القوات الاسرائيلية

مواد متعلقة

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها تجاه انتهاكات الاحتلال وقف النار بغزة

خروقات اتفاق غزة مستمرة، غارات إسرائيلية على مناطق بشرق خان يونس

الاحتلال ينفذ عمليات نسف ضخمة بالتزامن مع قصف مدفعي شرقي خان يونس

الأكثر قراءة

بالرقم القومي، اعرف نتيجة قرعة الحج السياحي لموسم 1447 هـ

زيادة جديدة في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم، عيار 21 يسجل هذا الرقم

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراضٍ وعقارات لإقامة كباري لتوسعة الدائري بالقاهرة والجيزة وقنا

كأس العالم للناشئين، منتخب مصر يتقدم بالهدف الأول أمام هايتي (صور)

تعادل مثير بين وادي دجلة وحرس الحدود في الدوري المصري

"السياحة والآثار" تعلن نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي

موقع عبري: مئات السائحين الإسرائيليين محاصرون في ميناء سودا اليوناني

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، مكانة أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها

هل يجوز وهب صلاة النوافل للميت؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من السنة النبوية، الآداب الشرعية في كيفية البدء بالسلام وترتيبه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads