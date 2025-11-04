في انتهاك لاتفاق غزة، قصف مدفعي وإطلاق نار من مروحيات إسرائيلية على خان يونس

أفادت مصادر إعلامية فلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية شنت قصفًا مدفعيًا مكثفًا وإطلاق نار من مروحيات على مناطق شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في تصعيد جديد للأعمال القتالية المستمرة في القطاع.

قصف إسرائيلي يستهدف مدينة خان يونس

وأوضحت المصادر أن القصف استهدف مواقع محددة في أطراف المدينة والمناطق الزراعية المحيطة بها، دون صدور أي تأكيد رسمي عن عدد الضحايا أو الخسائر حتى الآن.

سكان المنطقة في حالة توتر وخوف

وأفاد سكان محليون بأن الأجواء في شرق خان يونس مشحونة بالخوف والذعر، حيث اضطر بعضهم إلى اللجوء إلى المناطق الآمنة تحسبًا لأي هجمات إضافية.

وأشار الإعلام الفلسطيني إلى أن هذه العمليات تأتي ضمن استمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وسط تحذيرات حقوقية ودولية بشأن التصعيد واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في خرق اتفاق غزة وتأثيره على المدنيين.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مناطق في شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

الغارات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، تعتبر انتهاكا واضحا لاتفاقية وقف إطلاق النار.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شرعت في عمليات هدم بوادي رحال جنوبي مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

