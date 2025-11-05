رئيس مياه القناة يتابع سير انتظام العمل بمحطة معالجة MK في بورسعيد

18 حجم الخط

تفقد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، يرافقه عدد من رؤساء القطاعات الفنية والتنفيذية محطة معالجة الصرف الصحى MK ببورسعيد.

وجاء ذلك فى إطار المتابعة الدورية لمتابعة انتظام سير العمل بالمحطات والاطمئنان على الحالة الفنية والوقوف على المشاكل التى تعوق تشغيل المحطات بكامل طاقتها.

وشهد اللواء عبد الحميد عصمت، مكونات المحطة بالكامل والتى تبلغ طاقتها التصميمية بـ 190000 م3 / يوم لخدمة مدينة بورسعيد بالكامل لمتابعة سير العمل بالمحطة ومتابعة إجراءات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل ومراجعة مؤشرات الأداء، ومراجعة سجلات التشغيل الخاصة بالمحطة وسجلات تسجيل العينات بالمعمل ومدى مطابقة المياه المعالجة للمعايير والمواصفات القياسية، وكذلك معايير المراقبة وضبط الجودة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جانب من الجولة، فيتو

الالتزام بكافة معايير التشغيل

ووجه اللواء عبد الحميد عصمت، خلال جولته على الالتزام بكافة معايير التشغيل وكذلك الالتزام بالصيانة الوقائية لكافة مكونات المحطة، وذلك فى إطار حرص الشركة التام على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

جانب من الجولة، فيتو

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، على أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة تخطو بخطى ثابتة نحو تحقيق استراتيجيتها الطموحة للتطوير على كافة المحاور وتنفيذ الخطة الموضوعة فى مجال تقليل الفاقد والاحلال والتجديد للمحطات والشبكات، والاستغلال الأمثل للموارد والتشغيل القياسى للمحطات وأثره الفعال على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات القناة الثلاثة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، إنه أصدر تعليمات مشددة على جميع رؤساء القطاعات والمناطق في محافظات إقليم القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالمرور وتفقد محطات وشبكات خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل علي أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات قد تحدث، وذلك من أجل الاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

