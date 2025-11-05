أمريكا تتخطى بوركينا فاسو بهدف في كأس العالم للناشئين

18 حجم الخط

كأس العالم للناشئين، حقق منتخب أمريكا تحت 17 سنة، فوزا صعبا على حساب نظيره منتخب بوركينا فاسو بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي انتهى قبل قليل ضمن مرحلة دور المجموعات لحساب المجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم للناشئين المقام حاليا في قطر.

سجل هدف الفوز لمنتخب أمريكا اللاعب سوليفان في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

ترتيب المجموعة التاسعة بعد انتهاء الجولة الأولى

بهذا الفوز حصد منتخب أمريكا أول ثلاث نقاط في المجموعة التاسعة، ويتشارك الصدارة مع منتخب التشيك، الذي حقق الفوز أيضا في الجولة الأولى على حساب طاجيكستان بستة أهداف مقابل هدف.

وأصبح ترتيب المجموعة التاسعة كالتالي:

الأول: التشيك 3 نقاط

الثاني: أمريكا: 3 نقاط

الثالث: بوركينا فاسو - بدون نقاط

الرابع: طاجيكستان - بدون نقاط

منتخبات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة 2025

تشمل المنتخبات من آسيا: قطر (الدولة المضيفة)، السعودية، أوزبكستان، إندونيسيا، جمهورية إيران الإسلامية، الإمارات العربية المتحدة، اليابان، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، طاجيكستان، جمهورية كوريا.

ومن أفريقيا: بوركينا فاسو، كوت ديفوار، مالي، المغرب، السنغال، جنوب أفريقيا، تونس، زامبيا، مصر، أوغندا.

ومن الكونكاكاف: كندا، كوستاريكا، السلفادور، هايتي، هندوراس، المكسيك، بنما، الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن أمريكا الجنوبية: البرازيل، تشيلي، كولومبيا، فنزويلا، الأرجنتين، باراجواي، بوليفيا.

ومن أوقيانوسيا: فيجي، كاليدونيا الجديدة، نيوزيلندا.

ومن أوروبا: النمسا، بلجيكا، كرواتيا، التشيك، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، جمهورية أيرلندا، سويسرا.

وهذه النسخة من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة هي الأولى التي يشارك فيها 48 فريقًا.

ويتواجد منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، المُشارك فى بطولة كأس العالم للناشئين في قطر، كواحد ضمن 10 منتخبات أفريقية مشاركة في البطولة.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جواره هايتي وفنزويلا وإنجلترا، وستكون ضربة البداية أمام هايتي غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

