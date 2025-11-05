مباراة البطاقات الحمراء، منتخب السعودية يخسر أمام النمسا في كأس العالم للناشئين

الأربعاء 05 نوفمبر 2025
كأس العالم للناشئين، خسر منتخب السعودية تحت 17 سنة لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء، أمام نظيره النمساوي بهدف دون مقابل، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين 2025، المقامة حاليًا في قطر.

وشهدت المباراة إشهار 3 بطاقات حمراء، منهم اثنتين للاعبي المنتخب السعودي وواحدة لمنتخب النمسا.

وتحصل اللاعب لوكا فينهاندل على البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ 41، ثم أحرز يوهانس موسر هدف منتخب النمسا في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

كما حصل ناصر الفيهاني على البطاقة الحمراء في الدقيقة 57، ثم طُرد أيضًا اللاعب سعيد الدوسري في الدقيقة 90+5، وأهدر فاسيلي ماركوفيتش ركلة جزاء في الدقيقة 90+6.


ترتيب السعودية والنمسا في كأس العالم للناشئين

بتلك النتيجة تذيل المنتخب السعودي للناشئين جدول ترتيب المجموعة الثانية عشر بدون أي نقاط، بينما تصدر منتخب النمسا جدول ترتيب مجموعة السعودية في كأس العالم للناشئين 2025 برصيد 3 نقاط.

ويتبقى لـ منتخب السعودية مباراتين في كأس العالم للناشئين 2025 أمام كل من مالي ونيوزيلندا.

