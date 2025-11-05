الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مالي يكتسح نيوزيلندا بثلاثية في كأس العالم للناشئين

لاعبو منتخب مالي
لاعبو منتخب مالي للناشئين تحت 17 سنة
18 حجم الخط

كأس العالم للناشئين، اكتسح منتخب مالي تحت 17 سنة نظيره نيوزيلندا، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين 2025، المقامة حاليًا في قطر.

أحرز ثلاثية منتخب مالي كل من؛ سايدو ديمبلي في الدقيقة 17، وزومانا بالو بالدقيقة 55، وبومبا بالدقيقة 78.

ترتيب مالي ونيوزيلندا في كأس العالم للناشئين 

بتلك النتيجة يتصدر منتخب مالي المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن النمسا، فيما يتذيل منتخب نيوزيليندا الترتيب بدون نقاط بفارق الأهداف خلف منتخب السعودي.

مباراة البطاقات الحمراء، منتخب السعودية يخسر أمام النمسا في كأس العالم للناشئين

فيما خسر منتخب السعودية تحت 17 سنة لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء، أمام نظيره النمساوي بهدف دون مقابل، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين 2025، المقامة حاليًا في قطر.

وشهدت المباراة إشهار 3 بطاقات حمراء، منهم إثنتين للاعبي المنتخب السعودي وواحدة لمنتخب النمسا.

وتحصل اللاعب لوكا فينهاندل على البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ 41، ثم أحرز يوهانس موسر هدف منتخب النمسا في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

كما تحصل ناصر الفيهاني على البطاقة الحمراء في الدقيقة 57، ثم طُرد أيضًا اللاعب سعيد الدوسري في الدقيقة 90+5، وأهدر فاسيلي ماركوفيتش ركلة جزاء في الدقيقة 90+6.

ويتبقى لـ منتخب السعودية مباراتين في كأس العالم للناشئين 2025 أمام كل من مالي ونيوزيلندا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كاس العالم للناشئين منتخب مالي منتخب مالي تحت 17 سنة نيوزيلندا مالي ونيوزيليندا

مواد متعلقة

مباراة البطاقات الحمراء، منتخب السعودية يخسر أمام النمسا في كأس العالم للناشئين

السعودية تفتتح مشوارها في كأس العالم للناشئين أمام النمسا

الأكثر قراءة

تجديد حبس صاحب محل هواتف 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل صغير الإسماعيلية

9 صور ترصد أول زيارة لرئيس قيرغيزستان لمصر ولقائه السيسي

وقفة للمحصلين بشركة مياه القاهرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم

مصرع طالب تحت عجلات أتوبيس مدارس في المجمع التعليمي بالإسماعيلية

تعديل تعريفة خطوط النقل العام والأجرة، الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات مهمة للقاهرة

قرينة الرئيس: فخورة بالإبداع المصري في افتتاح المتحف الكبير ودعم شباب المصممين

القومي لحقوق الإنسان يحصل على التصنيف الأعلى للمؤسسات الوطنية

بحار من الثروة.. ومستنقعات من الفقر

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تُقبل صلاة من يقطع رحمه؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز الكلام أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أمين الفتوى يوضح حكم الشرع في الحصول على قرض بغرض الزواج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية