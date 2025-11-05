منتخب مالي يكتسح نيوزيلندا بثلاثية في كأس العالم للناشئين

18 حجم الخط

كأس العالم للناشئين، اكتسح منتخب مالي تحت 17 سنة نظيره نيوزيلندا، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين 2025، المقامة حاليًا في قطر.

أحرز ثلاثية منتخب مالي كل من؛ سايدو ديمبلي في الدقيقة 17، وزومانا بالو بالدقيقة 55، وبومبا بالدقيقة 78.

ترتيب مالي ونيوزيلندا في كأس العالم للناشئين

بتلك النتيجة يتصدر منتخب مالي المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن النمسا، فيما يتذيل منتخب نيوزيليندا الترتيب بدون نقاط بفارق الأهداف خلف منتخب السعودي.

مباراة البطاقات الحمراء، منتخب السعودية يخسر أمام النمسا في كأس العالم للناشئين

فيما خسر منتخب السعودية تحت 17 سنة لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء، أمام نظيره النمساوي بهدف دون مقابل، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين 2025، المقامة حاليًا في قطر.

وشهدت المباراة إشهار 3 بطاقات حمراء، منهم إثنتين للاعبي المنتخب السعودي وواحدة لمنتخب النمسا.

وتحصل اللاعب لوكا فينهاندل على البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ 41، ثم أحرز يوهانس موسر هدف منتخب النمسا في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

كما تحصل ناصر الفيهاني على البطاقة الحمراء في الدقيقة 57، ثم طُرد أيضًا اللاعب سعيد الدوسري في الدقيقة 90+5، وأهدر فاسيلي ماركوفيتش ركلة جزاء في الدقيقة 90+6.

ويتبقى لـ منتخب السعودية مباراتين في كأس العالم للناشئين 2025 أمام كل من مالي ونيوزيلندا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.