منتخب أمريكا يحصد جائزة اللعب النظيف في مونديال الشباب

منتخب أمريكا للشباب
منتخب أمريكا للشباب

كأس العالم للشباب، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن حصد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية جائزة اللعب النظيف في كأس العالم للشباب 2025.

وكان منتخب أمريكا للشباب غادر بطولة كأس العالم للشباب 2025 بعد الخسارة أمام المغرب بطل النسخة الحالية بنتيجة 3-1 من دور ربع النهائي.

وتأهل أمريكا لربع النهائي بعدما تخطى إيطاليا 3-0 في دور ثمن النهائي من مونديال الشباب.

وكان الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، أعلن عن الجوائز الفردية لأفضل لاعب والهداف وأفضل حارس مرمى بعدما أسدل الستار علي البطولة التي أقيمت في تشيلي 2025.

ترتيب هدافي كأس العالم للشباب 

وانتهت بطولة كأس العالم للشباب  بتقاسم الأمريكي بنيامين كريماسكي، والكولمبي نيسر فياريال، والفرنسي لوكاس ميشال صدارة ترتيب الهدّافين برصيد خمسة أهداف لكل منهم.

وفاز كريماسكي بجائزة الحذاء الذهبي بفضل تفوّقه في عدد التمريرات الحاسمة.

وكان من بين الفائزين السابقين بهذه الجائزة هم أوليج سالينكو، وليونيل ميسي، وسيرجيو أجويرو، وإيرلينج هالاند.

وعلى صعيد آخر فاز المغربي عثمان معما، النجم المتألّق في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة تشيلي 2025، بجائزة الكرة الذهبية، ليُصبح أحدث المنضمّين إلى قائمة أسطورية تضم دييجو مارادونا، وروبرت بروسينيكي، وليونيل ميسي، وسيرخيو أغويرو، وبول بوغبا الذين سبق أن نالوا الجائزة ذاتها.

وحل المغربي ياسر الزابيري، صاحب هدفي الانتصار التاريخي للمغرب في النهائي بنتيجة 2-0، في المركز الثاني متوجًا بالكرة الفضية، بينما نال الأرجنتيني ميلتون ديلغادو الكرة البرونزية.

أما جائزة القفاز الذهبي، فذهبت إلى سانتينو باربي، حارس مرمى الأرجنتين، الذي تألّق بالحفاظ على نظافة شباكه في أربع مباريات متتالية، مسهمًا بفاعلية في وصول الأرجنتين إلى المباراة النهائية.

وتوج منتخب المغرب بلقب النسخة 24 من كأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقامة في تشيلي بالفوز على الأرجنتين 2-0، اليوم الإثنين، في المباراة النهائية.

أحرز ياسر زابيري، لاعب فاماليساو البرتغالي، هدفي المغرب في الدقيقتين 12 و29.

وأصبح أسود أطلس أول منتخب عربي يحقق اللقب، وثاني منتخب أفريقي يتوج بالكأس العالمية بعد غانا التي حققت اللقب في عام 2009 بالنسخة التي أقيمت في مصر.

