تفاصيل التحقيق في واقعة اعتداء أستاذ بجامعة بنها على طالب بكلية الآداب

كشفت التحقيقات في قضية اتهام أستاذ جامعي بجامعة بنها بالتعدي على طالب بكلية الآداب، أن السبب عدم شراء الطالب لكتاب بـ 210 جنيهات.

تفاصيل التحقيق مع طالب جامعة بنها بعد تعدي أستاذ جامعي عليه

أكد الطالب مسعد وائل خلال التحقيقات، بالفرقة الأولى، أنه تعرض للضرب من أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية على خلفية أزمة شراء الكتاب الجامعي.

وقال الطالب إنه كان يؤدي امتحان الميدتيرم الذي تبلغ درجته 30 درجة، وفوجئ بالأستاذ يطالب جميع الطلاب بإحضار الكتاب الدراسي، موضحًا أن من اشتراه من المكتبة أو المنصة يدفع 70 جنيهًا، بينما من لم يشترِه يُلزم بدفع 210 جنيهات.

وأضاف أنه أخبر الأستاذ بعدم امتلاكه المبلغ المطلوب، إلا أن الأخير طالبه بمغادرة المدرج قائلًا: اللي معهوش فلوس يخرج وياخد الباب وراه.

وأشار إلى أنه أثناء خروجه فوجئ به يعتدي عليه بالضرب بـ"بوكس" في عينه وعلى ظهره أمام زملائه، ما استدعى تدخل أفراد الأمن.

وأوضح الطالب أنه تقدم بمذكرة رسمية إلى رئيس الجامعة، الذي بدوره أحال الواقعة للتحقيق الفوري للوقوف على ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقرر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، إحالة واقعة تعدي أستاذ على طالب بكلية الآداب إلى التحقيق الفوري، بعد حدوث مشادة كلامية بينهما داخل أحد القاعات.

رئيس جامعة بنها يحيل واقعة تعدي أستاذ على طالب بكلية الآداب للتحقيق

وقال الجيزاوي في بيان لجامعة بنها إن المجتمع الجامعي بيئة علمية وأخلاقية تتطلب قدرًا عاليًا من الانضباط والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الأكاديمي والإداري.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن ما حدث، يعد تصرفًا غير مسؤول بما يتنافى مع القيم والتقاليد الجامعية ويشكل إخلالًا بواجبات عضو هيئة التدريس، وعدم التزامه بالعمل على غرس القيم والتقاليد الجامعية الأصيلة في نفوس الطلاب.

