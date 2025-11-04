قرر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، إحالة واقعة تعدي أستاذ على طالب بكلية الآداب إلى التحقيق الفوري بعد حدوث مشادة كلامية بينهما داخل إحدى القاعات.

عاقبه لعدم شراء كتاب، رئيس جامعة بنها يحيل واقعة تعدي أستاذ على طالب للتحقيق

وقال رئيس جامعة بنها: إن المجتمع الجامعي بيئة علمية وأخلاقية تتطلب قدرًا عاليًا من الانضباط والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الأكاديمي والإداري.

وأشار رئيس الجامعة الى أن ما حدث يعد تصرفا غير مسئول بما يتنافى مع القيم والتقاليد الجامعية ويشكل إخلالًا بواجبات عضو هيئة التدريس، وعدم التزامه بالعمل على غرس القيم والتقاليد الجامعية الأصيلة في نفوس الطلاب.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباء عن إجراء تحقيقات موسعة مع أستاذ بـجامعة بنها قام بالاعتداء بالضرب المبرح على طالب بالكلية بعد مشادة كلامية بينهما لعدم شرائه الكتاب.

تقدم الطالب بمذكرة لعميد الكلية بالواقعة، وجاري التحقيق فى الواقعة.

