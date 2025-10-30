الخميس 30 أكتوبر 2025
محافظات

تشييع جثمان المصور ماجد هلال في بنها

شيع العشرات، عصر اليوم الخميس، جثمان المصور ماجد هلال من مسجد مقابر الشموت في بنها، لمثواه الأخير، بعد أداء صلاة الجنازة على الجثمان بمسجد الرحمة بالمقابر، وسط حضور أسرته وأصدقائه، وذلك بعدما شيعت جنازة زميله المصور كيرلس صلاح من كنيسة الأنبا موسى ببرقاش منذ قليل، حيث رحل المصوران أمس الأربعاء في حادث سقوط من أعلى رافعة أثناء تصويرهما إعلانا تجاريا في بورسعيد، وسط انهيار أفراد أسرته.

تشييع جثمان المصور ماجد هلال في بنها 

يقام عزاء المصور ماجد هلال يوم الأحد القادم 2 نوفمبر، في مسجد عمر مكرم، بعد صلاة المغرب، وكان المصوران ماجد هلال وكيرلس صلاح، قد رحلا عن عالمنًا مساء الأربعاء.

وحرصت الصفحة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي، في تقديم واجب العزاء ونعي كل من المصور ماجد هلال والمصور كيرلس صلاح ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان صور الراحلين، وكتبت: ببالغ الحزن والأسى، ينعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اثنين من أفراد أسرته، المصوّرَين الشابَّين ماجد هلال وكيرلس صلاح، اللذين رحلا في حادث أثناء تأدية عملهما بكل تفانٍ وإخلاص، ويتقدم المهرجان بخالص التعازي والمواساة إلى أسرتيهما، وزملائهما في الوسطين الفني والإعلامي، سائلين الله أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان، لقد فقدت الساحة الفنية والإعلامية موهبتين واعدتين تميّزتا بالشغف والإبداع، وترك رحيلهما أثرًا عميقًا في قلوب كل من عرفهما وعمل معهما، ستبقى ذكراهما حاضرة في وجدان المهرجان، وفي كل لحظة وثقتها عدساتهما المبدعة.

وحرص عدد من المشاهير على نعي المصورين ماجد هلال وكيرليس صلاح، منهم  المخرج أمير رمسيس، والمخرج أمجد أبو العلا والمخرج عمرو سلامة الذى طالب بالتحقيق في الواقعة وتوضيح سبب عدم وجود حماية لهما خلال التصوير، حيث كتب: تعازينا لكل محبي وأقارب وأصدقاء المصور المحترم الخلوق الشاطر ماجد هلال، والله يصبرهم على مصيبتهم، واقعة وفاته مخيفة ولازم توضيح وتحقيق.

