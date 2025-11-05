الأربعاء 05 نوفمبر 2025
أخبار مصر

منع تصويت المنتقبة في انتخابات مجلس النواب في هذه الحالة

الهيئة الوطنية للانتخابات
موعد انتخابات مجلس النواب 2025 ، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريقة تصويت المرأة المنتقبة في انتخابات مجلس النواب 2025.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يتم التأكد من شخصية المرأة المنتقبة بمعرفة رئيس اللجنة الفرعية، وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات، وفي حالة رفض الناخبة لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها. 

 

موعد الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب 2025 

 

ومن المقرر أن يبدأ الصمت الانتخابي للمرحلة الأولى من الانتخابات غدا الموافق  6 نوفمبر الجاري.

 

وتنطلق انتخابات مجلس النواب في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وهو نفس اليوم الذى تستأنف الدعاية فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية.

الهيئة الوطنية للانتخابات الدعاية الانتخابية انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب في الخارج

