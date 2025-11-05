منع تصويت المنتقبة في انتخابات مجلس النواب في هذه الحالة

18 حجم الخط

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 ، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريقة تصويت المرأة المنتقبة في انتخابات مجلس النواب 2025.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يتم التأكد من شخصية المرأة المنتقبة بمعرفة رئيس اللجنة الفرعية، وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات، وفي حالة رفض الناخبة لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها.

موعد الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب 2025

ومن المقرر أن يبدأ الصمت الانتخابي للمرحلة الأولى من الانتخابات غدا الموافق 6 نوفمبر الجاري.

وتنطلق انتخابات مجلس النواب في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وهو نفس اليوم الذى تستأنف الدعاية فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.