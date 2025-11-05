هل يستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات مجلس النواب؟ الهيئة الوطنية تجيب

18 حجم الخط

موعد انتخابات مجلس النواب في الداخل 2025، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا يتم استخدام الحبر الفسفوري في الانتخابات البرلمانية، نظرا لالتزام الناخب بالإدلاء بصوته في موطنه الانتخابي وعدم وجود لجان للمغتربين.

وأوضحت أن الحبر الفسفوري لا يُستخدم في جميع أنواع الانتخابات، موضحة أنه يُخصص فقط للاستحقاقات الانتخابية ذات الطابع الفردي العام مثل: الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات، وذلك لضمان منع تكرار التصويت.

وتنطلق انتخابات مجلس النواب في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وهو نفس اليوم الذى تستأنف الدعاية فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.