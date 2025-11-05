الأربعاء 05 نوفمبر 2025
أخبار مصر

هل يستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات مجلس النواب؟ الهيئة الوطنية تجيب

موعد انتخابات مجلس النواب  في الداخل 2025، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا يتم استخدام الحبر الفسفوري في الانتخابات البرلمانية، نظرا لالتزام الناخب بالإدلاء بصوته في موطنه الانتخابي وعدم وجود لجان للمغتربين.

وأوضحت أن الحبر الفسفوري لا يُستخدم في جميع أنواع الانتخابات، موضحة أنه يُخصص فقط للاستحقاقات الانتخابية ذات الطابع الفردي العام مثل: الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات، وذلك لضمان منع تكرار التصويت. 

وتنطلق انتخابات مجلس النواب في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وهو نفس اليوم الذى تستأنف الدعاية فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية.

الجريدة الرسمية