محافظ الغربية يوقف جولته للاطمئنان على مصابي حادث سير ويوجّه بسرعة نقلهم للمستشفى (صور)

أوقف اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولته التفقدية بمدينة بسيون بعد وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بأحد الشوارع الرئيسية.

ووجه المحافظ بإبلاغ غرفة العمليات المركزية والدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

محافظ الغربية خلال تفقده مبنى التأمين الصحي بطنطا: لن أقبل بتكدس المرضى أو انتظارهم ساعات طويلة

جامعة طنطا تستضيف المفتي في ندوة عن تجديد الخطاب الديني

وتوجه محافظ الغربية إلى موقع الحادث  وتحدث مع المصابين  واطمأن على حالتهم الصحية إلى أن وصلت سيارات الإسعاف التي نقلتهم إلى المستشفى مؤكدا أن متابعة مثل هذه المواقف الإنسانية على أرض الواقع واجب وطني قبل أن يكون مسؤولية تنفيذية وأن حياة المواطن تظل على رأس أولويات الدولة.

وخلال حديثه مع الأهالي المتواجدين بموقع الحادث دعا محافظ الغربية المواطنين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة المرورية وارتداء الخوذ أثناء قيادة الدراجات البخارية مشددًا على أهمية الوعي والالتزام بقواعد المرور حفاظًا على الأرواح مؤكدًا أن الدولة لا تدّخر جهدًا في دعم منظومة الأمان والسلامة وأن وعي المواطن هو الركيزة الأساسية لحماية النفس والغير.

واستكمل محافظ الغربية جولته الميدانية عقب مغادرة سيارات الإسعاف لموقع الحادث، مشيرًا إلى أن جولاته المفاجئة تأتي في إطار حرصه على متابعة الخدمات العامة ميدانيًا ومواصلة العمل على تحقيق رضا المواطن من خلال سرعة الاستجابة لأي طارئ يمس حياته اليومية.

