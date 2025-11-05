محافظ الغربية يوقف جولته للاطمئنان على مصابي حادث سير ويوجّه بسرعة نقلهم للمستشفى (صور)

18 حجم الخط

أوقف اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولته التفقدية بمدينة بسيون بعد وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بأحد الشوارع الرئيسية.

ووجه المحافظ بإبلاغ غرفة العمليات المركزية والدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتوجه محافظ الغربية إلى موقع الحادث وتحدث مع المصابين واطمأن على حالتهم الصحية إلى أن وصلت سيارات الإسعاف التي نقلتهم إلى المستشفى مؤكدا أن متابعة مثل هذه المواقف الإنسانية على أرض الواقع واجب وطني قبل أن يكون مسؤولية تنفيذية وأن حياة المواطن تظل على رأس أولويات الدولة.

وخلال حديثه مع الأهالي المتواجدين بموقع الحادث دعا محافظ الغربية المواطنين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة المرورية وارتداء الخوذ أثناء قيادة الدراجات البخارية مشددًا على أهمية الوعي والالتزام بقواعد المرور حفاظًا على الأرواح مؤكدًا أن الدولة لا تدّخر جهدًا في دعم منظومة الأمان والسلامة وأن وعي المواطن هو الركيزة الأساسية لحماية النفس والغير.

واستكمل محافظ الغربية جولته الميدانية عقب مغادرة سيارات الإسعاف لموقع الحادث، مشيرًا إلى أن جولاته المفاجئة تأتي في إطار حرصه على متابعة الخدمات العامة ميدانيًا ومواصلة العمل على تحقيق رضا المواطن من خلال سرعة الاستجابة لأي طارئ يمس حياته اليومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.