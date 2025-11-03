محافظ الغربية خلال تفقده مبنى التأمين الصحي بطنطا: لن أقبل بتكدس المرضى أو انتظارهم ساعات طويلة

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم، جولة ميدانية مفاجئة داخل عيادة علي بن أبي طالب للتأمين الصحي وذلك لمتابعة سير العمل ميدانيًا والاطمئنان على تيسير الإجراءات أمام المرضى وتوفير خدمة صحية تليق بالمواطن المصري في استجابة سريعة لما تم رصده من شكاوى المواطنين بشأن الخدمات المقدمة داخل بعض منشآت التأمين الصحي بمدينة طنطا، وجاء ذلك بحضور الدكتور كريم بركات مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة الغربية.

وخلال جولته حرص محافظ الغربية على التجول داخل مختلف أقسام العيادة حيث استمع بنفسه إلى آراء المرضى وكبار السن المنتظرين في صالات الاستقبال ووقف بجانبهم مطمئنًا على أحوالهم ومستفسرًا عن الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا لهم قائلًا: «مطالبكم فوق راسي.. وحقكم علينا خدمة طبية محترمة تليق بكرامتكم» مشددًا على أن كرامة المريض خط أحمر لا يمكن المساس به.

كما وجه المحافظ بسرعة التعامل مع الحالات المرضية وعدم تأخير صرف الأدوية أو تكرار انتظار المرضى لفترات طويلة مع زيادة عدد الأطباء في الفترات الصباحية وتوزيع القوى البشرية بما يضمن انسيابية الخدمة وسرعة تلبية احتياجات المواطنين مؤكدًا أن أي تقصير في أداء الخدمة أو سوء معاملة سيتم التعامل معه فورًا وبحزم فالمواطن في قلب اهتمام الدولة ومحور كل جهودها.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن العاملين بالقطاع الصحي يؤدون رسالة إنسانية قبل أن تكون مهنية وأن حسن معاملة المريض هو المعيار الأول لتقييم الأداء مشيرًا إلى أن المحافظة تضع ملف الصحة على رأس أولوياتها باعتباره أحد ركائز جودة الحياة وأن الدعم مستمر لتحسين بيئة العمل داخل منشآت التأمين الصحي وتوفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطنين.

وخلال الجولة وجه محافظ الغربية بضرورة تكثيف المرور الميداني من مسؤولي التأمين الصحي ومتابعة نظافة العيادة وصيانة الأجهزة الطبية بشكل دوري، بما يضمن استمرار جودة الخدمة وراحة المواطنين.

وفي ختام جولته كلف اللواء أشرف الجندي الدكتور كريم بركات مدير فرع التأمين الصحي بالغربية بإعداد تقرير تفصيلي حول ملاحظات المواطنين التي تم رصدها خلال الجولة مع اتخاذ الإجراءات الفورية لحلها وتحسين مستوى الأداء مؤكدًا أن المتابعة اليومية الميدانية هي الأساس الحقيقي لرفع كفاءة الخدمات.

كما وجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة والتجميل أمام عيادة التأمين الصحي ورفع أي تراكمات أو إشغالات بمحيط المنشأة مؤكدًا أن بيئة العمل النظيفة والواجهة الحضارية اللائقة جزء لا يتجزأ من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.