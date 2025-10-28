انقلاب سيارة تحمل مواد غذائية على طريق المحلة – طنطا (صور)

شهد طريق المحلة – طنطا بمحافظة الغربية صباح اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية ما أدى إلى تعطل جزئي في حركة المرور على الطريق.

تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية على جانب الطريق ما تسبب في تطاير كميات من البضائع على الأسفلت.

وعلى الفور انتقلت قوة من مرور الغربية والحماية المدنية إلى مكان الحادث وتم فرض كردون أمني وتنظيم حركة السيارات ورفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

وأسفر الحادث عن عدم وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، بينما جرى التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

