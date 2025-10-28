الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
انقلاب سيارة تحمل مواد غذائية على طريق المحلة – طنطا (صور)

انقلاب سيارة تحمل
انقلاب سيارة تحمل مواد غذائية على طريق المحلة – طنطا

شهد طريق المحلة – طنطا بمحافظة الغربية صباح اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية ما أدى إلى تعطل جزئي في حركة المرور على الطريق.

نائب محافظ الغربية يتفقد موقع انقلاب ناقلة محملة بالزيت على الطريق الدولي طنطا – السنطة

سقوط تانكين للزيت من سيارة نقل على الطريق الدولي طنطا – السنطة دون إصابات (فيديو)

تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية على جانب الطريق ما تسبب في تطاير كميات من البضائع على الأسفلت.

وعلى الفور انتقلت قوة من مرور الغربية والحماية المدنية إلى مكان الحادث وتم فرض كردون أمني وتنظيم حركة السيارات ورفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

 

وأسفر الحادث عن عدم وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، بينما جرى التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

