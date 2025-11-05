قافلة طبية متكاملة من قصر العيني لخدمة أهالي حي الأسمرات

18 حجم الخط

نظمت كلية طب قصر العيني، قافلة طبية علاجية وتوعوية شاملة إلى المركز الطبي بالبنفسج بحي الأسمرات بالمقطم بمحافظة القاهرة، بمشاركة المعهد القومي للأورام في الجانب التثقيفي والتوعوي.

القوافل العلاجية والتوعوية لكلية طب القصر العيني

جاء ذلك استمرارًا لسلسلة القوافل الطبية الشاملة التي تطلقها الكلية، وتعزيزًا للشراكة الممتدة بين كلية الطب وكلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة.

ويأتي تنظيم القافلة امتدادًا للدور المجتمعي لجامعة القاهرة وتوجيهاتها المستمرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق في دعم المبادرات الصحية والخدمات المجتمعية في مختلف أنحاء الجمهورية.

جاءت القافلة تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد عميد كلية الطب بقصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، والدكتورة جيرالدين أحمد عميد كلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة، وبإشراف الدكتور عمر عزام وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

مستشفيات جامعة القاهرة

وقدمت القافلة خدماتها الطبية والعلاجية في عدد من التخصصات شملت أمراض الباطنة، الرمد، الأطفال، جراحة العظام، الأنف والأذن، والجلدية، بمشاركة أحد أعضاء هيئة التمريض من مستشفيات جامعة القاهرة، فيما أسهمت كلية طب الفم والأسنان بعيادتها المتنقلة وفريق متميز من أعضاء هيئة التدريس لتقديم الكشف والعلاج في تخصصات الفم والأسنان.

كما شارك المعهد القومي للأورام في تنظيم حلقات توعوية للمرضى والمترددين تناولت سبل الوقاية من الأمراض السرطانية وطرق الكشف المبكر عنها، إلى جانب توزيع مطبوعات تثقيفية وإرشادية.

وخلال فعاليات القافلة تم توقيع الكشف الطبي على 313 مريضًا من مختلف التخصصات، وتحويل 14 حالة إلى مستشفيات جامعة القاهرة لاستكمال الفحوصات أو إجراء العمليات اللازمة.

واختتمت القافلة أعمالها بنجاح وسط إشادة واسعة من أهالي المنطقة بما قدمته من خدمات طبية وإنسانية عالية الجودة، لتؤكد من جديد استمرار قصر العيني وجامعة القاهرة في أداء رسالتهما الوطنية والإنسانية في خدمة المجتمع.

