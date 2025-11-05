الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قافلة طبية متكاملة من قصر العيني لخدمة أهالي حي الأسمرات

قصر العيني
قصر العيني
18 حجم الخط
ads

نظمت كلية طب قصر العيني، قافلة طبية علاجية وتوعوية شاملة إلى المركز الطبي بالبنفسج بحي الأسمرات بالمقطم بمحافظة القاهرة، بمشاركة المعهد القومي للأورام في الجانب التثقيفي والتوعوي.

القوافل العلاجية والتوعوية لكلية طب القصر العيني 

جاء ذلك استمرارًا لسلسلة القوافل الطبية الشاملة التي تطلقها الكلية، وتعزيزًا للشراكة الممتدة بين كلية الطب وكلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة.

ويأتي تنظيم القافلة امتدادًا للدور المجتمعي لجامعة القاهرة وتوجيهاتها المستمرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق في دعم المبادرات الصحية والخدمات المجتمعية في مختلف أنحاء الجمهورية.

جاءت القافلة تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد عميد كلية الطب بقصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، والدكتورة جيرالدين أحمد عميد كلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة، وبإشراف الدكتور عمر عزام وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

مستشفيات جامعة القاهرة

وقدمت القافلة خدماتها الطبية والعلاجية في عدد من التخصصات شملت أمراض الباطنة، الرمد، الأطفال، جراحة العظام، الأنف والأذن، والجلدية، بمشاركة أحد أعضاء هيئة التمريض من مستشفيات جامعة القاهرة، فيما أسهمت كلية طب الفم والأسنان بعيادتها المتنقلة وفريق متميز من أعضاء هيئة التدريس لتقديم الكشف والعلاج في تخصصات الفم والأسنان.

كما شارك المعهد القومي للأورام في تنظيم حلقات توعوية للمرضى والمترددين تناولت سبل الوقاية من الأمراض السرطانية وطرق الكشف المبكر عنها، إلى جانب توزيع مطبوعات تثقيفية وإرشادية.

وخلال فعاليات القافلة تم توقيع الكشف الطبي على 313 مريضًا من مختلف التخصصات، وتحويل 14 حالة إلى مستشفيات جامعة القاهرة لاستكمال الفحوصات أو إجراء العمليات اللازمة.

واختتمت القافلة أعمالها بنجاح وسط إشادة واسعة من أهالي المنطقة بما قدمته من خدمات طبية وإنسانية عالية الجودة، لتؤكد من جديد استمرار قصر العيني وجامعة القاهرة في أداء رسالتهما الوطنية والإنسانية في خدمة المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قصر العيني طب قصر العيني كلية طب قصر العينى حى الاسمرات ج بحي الأسمرات – المقطم ب المعهد القومي للأورام

مواد متعلقة

جامعة القاهرة الأهلية تناقش تحديات الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعى

طب قصر العيني تطلق قافلة علاجية شاملة للإسماعيلية احتفاءً بذكرى نصر أكتوبر

مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة يوجه بتمديد فترات العمل الجراحي في بعض التخصصات الدقيقة

الأكثر قراءة

وقفة للمحصلين بشركة مياه القاهرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم

9 صور ترصد أول زيارة لرئيس قيرغيزستان لمصر ولقائه السيسي

تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

رئيس قرغيزستان يهنئ السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

تفاصيل ضبط المتهم في فيديو قطع اليد بالدقهلية، النيابة تبدأ التحقيق مع الجاني وجراحة عاجلة للضحية

10 معلومات عن قرغيزستان تزامنا مع استقبال السيسي للرئيس صادير جباروف في زيارته التاريخية لمصر

بعد خطابه بالمصرية، علاء مبارك يعلق على فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك

خدمات

المزيد

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأربعاء 5-11-2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-11-2025 بالأسواق

تعرف على سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل سجود التلاوة سنة أم فرض؟ وما الذي يقوم مقامه؟ الإفتاء تجيب

الحب في زمن النبوة، لمحات من قصة مغيث وبريرة

متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟ وما أفضل أوقاتها؟

المزيد
الجريدة الرسمية