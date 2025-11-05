رئيس قرغيزستان لـ السيسي: نقدر الدور المصري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

A+ A- A

أعرب الرئيس القرغيزي صادير جاباروف عن تقديره العميق للدور المصري الفعال في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، والذي تُوّج باستضافة قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا أهمية التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل، اليوم، صادير جاباروف، رئيس الجمهورية القرغيزية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مراسم الاستقبال الرسمية شملت تفقد حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين، والتقاط صورة تذكارية، أعقبها اصطحاب الرئيس للرئيس الضيف لعقد جلسة مشاورات مغلقة، تلتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، ثم التوقيع على مذكرتي تفاهم بين البلدين.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس رحب بالرئيس جاباروف في أول زيارة رئاسية يجريها رئيس قرغيزي لمصر في تاريخ العلاقات بين البلدين.