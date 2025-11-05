الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

السعودية تفتتح مشوارها في كأس العالم للناشئين أمام النمسا

كأس العالم للناشئين
كأس العالم للناشئين

يستهل المنتخب السعودي للناشئين اليوم مشواره في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة  قطر 2025 بمواجهة منتخب النمسا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

السعودية تواجه النمسا


ويدخل الأخضر الصغير اللقاء بطموح كبير لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة العالمية، وسط آمال الجماهير السعودية في ظهور مشرف يعكس تطور كرة القدم في الفئات السنية.


تُقام المباراة في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يسعى المنتخب السعودي إلى حصد أول ثلاث نقاط قبل المواجهات المقبلة في المجموعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العاصمة القطرية الجماهير السعودية كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025 كاس العالم للناشئين كأس العالم تحت 17 سنة منتخب النمسا

مواد متعلقة

كأس العالم للناشئين، موعد مباراة منتخب مصر ضد فنزويلا والقناة الناقلة

مجموعة مصر، فنزويلا تفوز على إنجلترا بثلاثية في كأس العالم تحت 17 عاما (فيديو)

الأكثر قراءة

تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء

شاب مخمور احتضنها وحاول تقبيلها، لحظة التحرش برئيسة المكسيك وسط حراسها (فيديو)

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

قبل أمم أفريقيا بأسابيع، قلق مغربي بسبب أشرف حكيمي

رئيس قرغيزستان يهنئ السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

أسعار الخضار اليوم، تحرك مفاجئ في الطماطم بعد استقرارها وارتفاع الثوم 5 جنيهات

10 معلومات عن قرغيزستان تزامنا مع استقبال السيسي للرئيس صادير جباروف في زيارته التاريخية لمصر

السيسي ونظيره القيرغيزي يشهدان توقيع مذكرة تفاهم

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

بعد التراجعات الكبيرة، أخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟ وما أفضل أوقاتها؟

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقتها بالحظ السعيد والراحة النفسية

أبرزها صحبة السوء، الأوقاف تحذر طلاب جامعة القاهرة من أسباب الإدمان

المزيد
الجريدة الرسمية