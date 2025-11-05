السعودية تفتتح مشوارها في كأس العالم للناشئين أمام النمسا

يستهل المنتخب السعودي للناشئين اليوم مشواره في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025 بمواجهة منتخب النمسا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

السعودية تواجه النمسا



ويدخل الأخضر الصغير اللقاء بطموح كبير لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة العالمية، وسط آمال الجماهير السعودية في ظهور مشرف يعكس تطور كرة القدم في الفئات السنية.



تُقام المباراة في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يسعى المنتخب السعودي إلى حصد أول ثلاث نقاط قبل المواجهات المقبلة في المجموعة.

