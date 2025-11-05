الأربعاء 05 نوفمبر 2025
رياضة

قبل أمم أفريقيا بأسابيع، قلق مغربي بسبب أشرف حكيمي

اصابة أشرف حكيمي،
اصابة أشرف حكيمي، فيتو

تسيطر حالة من القلق في المنتخب المغربي، بقيادة المدير الفني وليد الركراكي؛ بسبب قائد أسود الأطلس أشرف حكيمي.

إصابة أشرف حكيمي

وذكرت شبكة RMC الفرنسية أن النجم المغربي أشرف حكيمي قد يتغيب عن المشاركة في كأس أمم أفريقيا المقبلة، بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مواجهة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت التقارير أن الفحوصات الطبية التي خضع لها الظهير الأيمن كشفت عن إصابة خطيرة ستتطلب فترة علاج طويلة، ما يعني غيابه عن البطولة القارية مع منتخب المغرب.


وتُعد هذه ضربة قوية للمنتخب المغربي، الذي كان يعوّل على خبرة حكيمي ومساهماته الهجومية والدفاعية في المنافسة على اللقب الأفريقي.

