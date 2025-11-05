أسماء 31 عاملا زراعيا أصيبوا في حادث تصادم بكفر الشيخ

تنشر فيتو أسماء 31 عاملا زراعيا أصيبوا في حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي أمام قرية البنائين بنطاق برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي: بدار حبشي أبو العز، 23 سنة، مطوبس – سحجات وكدمات،راغب فوزي المنشاوي، 18 سنة، مطوبس – اشتباه ارتجاج، وماهر محمد أبو العز، 28 سنة، مطوبس – اشتباه ارتجاج، وكمال هراس أبو زيد، 18 سنة، مطوبس – اشتباه ارتجاج، وخيري ماهر أبو زيد، 18 سنة، مطوبس – كدمات وسحجات، وعيد محمود محمد، 18 سنة، مطوبس – كدمات وسحجات، وهشام رضا فتح الله، 20 سنة، مطوبس – كدمات وسحجات.

وأيضا: أصيب محمد كمال أبو زيد، 18 سنة، مطوبس – كدمات وسحجات، ومحمد محمد كمال، 19 سنة، مطوبس – جروح متفرقة بالجسم، وطارق نزيه أبو زيد، 20 سنة، مطوبس – اشتباه كسر بالساق اليمنى، وخيري نزيه أبو زيد، 20 سنة، مطوبس – جروح متفرقة بالجسم، وحماده متولي أبو زيد، 17 سنة، مطوبس – اشتباه كسر بالساق اليمنى، وعلاء محمد أبو زيد، 18 سنة، مطوبس – اشتباه كسر بالساق اليمنى، والزناتي شلبي أبو عاصم، 28 سنة، مطوبس – اشتباه ارتجاج، ومصطفى سعد إبراهيم، 20 سنة، مطوبس – جروح متفرقة بالجسم، وراضي محمد عامر، 20 سنة، مطوبس – كدمات وسحجات.

كما أصيب: أيضا أصيب عبدالرحمن محمد عامر، 20 سنة، مطوبس – اشتباه كسر بالساق اليسرى، وشادي محمد أبو زيد، 22 سنة، مطوبس – اشتباه ارتجاج،وعماد العربي محمد، 20 سنة، مطوبس – اشتباه كسر بالفخذ الأيسر،وأشرف محمد مسعود، 20 سنة، مطوبس – كدمات وسحجات،وكمال شكري السيد، 20 سنة، مطوبس – كدمات بالوجه،وسعد ناصر السيد، 20 سنة، مطوبس – كدمات وسحجات، وطارق محمد جمال، 16 سنة، مطوبس – كدمات وسحجات، ومحمد علي شلبي، 18 سنة، مطوبس – كدمات وسحجات، ورمضان هراس أبو شادي، 20 سنة، مطوبس – كدمات وسحجات.

وأصيب: محمد عبده طلبة، 20 سنة، مطوبس – كدمات وسحجات، ومحمد سماحي أبو زيد، 20 سنة، مطوبس – اشتباه كسر بالضلوع وسحجات وكدمات، وأحمد ناصر شلبي، 19 سنة، مطوبس – جروح متعددة بالوجه،ومحمد خميس متولي، 20 سنة، مطوبس – جرح قطعي بالظهر طوله 20 سم،ومحمد منصور أبو زيد، 21 سنة، مطوبس – كدمات وسحجات، ورمضان ماهر أبو زيد، 20 سنة، مطوبس – اشتباه كسر بالضلوع وسحجات وكدمات.

