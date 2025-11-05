إصابة 31 عاملًا في حادث تصادم بطريق كفر الشيخ الدولي

شهد الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، حادث تصادم مروع بين سيارتين نصف نقل كانتا محملتين بعدد من العمال الزراعيين أمام قرية البنائين، ما أسفر عن إصابة 31 عاملًا بإصابات متنوعة.

وكانت غرفة عمليات الإسعاف بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، مدير عام الإسعاف، تلقت بلاغًا يفيد بوقوع الحادث ووجود عدد كبير من المصابين، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الحادث.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى البرج المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في أسباب وملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث.

