الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مهدت لنصر أكتوبر، معركة رأس العش المفاجأة التي كسرت الغرور الإسرائيلي

معركة رأس العش
معركة رأس العش
ads

عملية رأس العش أولى العمليات التي أعطت للعدو الإسرائيلي درسا ليصحوا على المفاجأة أن الجيش المصرى لا يقهر فبرغم مرور أقل من شهر على نكسة 5 يونيو 67 الذي ظن فيه العدو الإسرائيلي أن الجيش المصرى أصبح جثة هامدة غيرت معركة رأس العش هذه الإشاعات سريعا، وأعادت الثقة للمقاتل المصري إمكانياته التي تتفوق على أحدث الأسلحة الجيوش. 


اللواء أحمد إسماعيل قائدا للجبهة المصرية

في اليوم الأول لتولي اللواء أحمد إسماعيل قيادة الجبهة المصرية يوم ١ يوليو 1967 تقدمت قوة إسرائيلية شمالا من مدينة القنطرة شرق القناة فى اتجاه بور فؤاد التي تقع شرق بورسعيد لاحتلالها  وهى المنطقة الوحيدة فى سيناء التى لم تحتلها إسرائيل أثناء حرب يونيو وكانت تشبه الرأس ومنحدرة والطريق بها ضيق جدا وكانت تمثل تهديدا مباشرا لبورسعيد لو تمكن  الاحتلال الإسرائيلي من احتلالها كانت سوف تصبح من أخطر نقطة على وبورسعيد فصدرت الأوامر للكتيبة ٤٣ صاعقة وكانت عبارة عن مجموعة مكونة من 37 مقاتلا شاملة مجموعة الدعم مسلحين بأسلحة خفيفة مثل الرشاشات والبنادق الآلية والمدافع المضادة للدبابات المحمولة على الكتف.


تقسيم مجموعات قتال


المجموعة الأولى بقيادة عبد الوهاب الزهيري المكونة منه وأربع جنود والمجموعة الثانية في  الوسط بقيادة الشهيد جابر الجزار وكلهم تحت قيادة النقيب السيد الشرقاوي ودارت معركة رأس العش بين العدو الإسرائيلي المجموعتين واستمر القتال حتى مساء يوم ٢ يوليو بعد أن صمدت القوة الصغيرة من أبطال الصاعقة أمام رتل دبابات إسرائيلية مكون من ١٠ دبابات وعربات نصف جنزير تحمل قوات مشاة ميكانيكي. 
 

خسائر العدو

تمكنت  المجموعتان من قوات الصاعقة المصرية  تدمير 3 دبابات و7 عربات مجنزرة نصف جنزير والحصول على 28 صندوق ذخيرة متنوعة وخسارة كبيرة في الأفراد والضباط وهربت باقي الدبابات والعربات المجنزرة الي حيث جاءت بعد أن ألحقت بهم الكتيبة 43 صاعقة هزيمة ساحقه ولم يعاود العدو الإسرائيلي الاقتراب من منطقة رأس العش حتى نصر أكتوبر المجيدة.

 أبطال معركة رأس العش

قائد العملية الرائد السيد الشرقاوي وشبح الصاعقة الملازم أول وقتها معتز الشرقاوي والشهيد البطل ملازم محمود الجزار والنقيب أحمد شوقي الحفني وضابط المعاون الملازم نادر عبد الله والنقيب سيد إسماعيل إمبابي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

معركة راس العش الجيش المصري نكسة 5 يونيو اللواء أحمد اسماعيل مجموعات قتال أبطال الصاعقة

الأكثر قراءة

الإغلاق الحكومي الأمريكي، هل يطيح بالدولار وتصنيف واشنطن؟ «فيتش» تجيب

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل الجنون وانخفاض كبير في الفلفل الألوان

بعد زحف السحب قرب الحدود المصرية، الأرصاد تحذر هذه المدن من أمطار وشيكة

بعد بلاغ الأم، القبض على المدرس المتهم بالتحرش بتلميذ داخل مدرسة بالهرم

بورصة كوريا الجنوبية تقفز لأعلى مستوى بعد الشراكة مع OpenAI

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا، اعرف التفاصيل

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تفريغ المواد البترولية والتموينية في غير أماكن الشحن

جنيهان ارتفاعا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الصويا والذرة، تباين أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads