مهدت لنصر أكتوبر، معركة رأس العش المفاجأة التي كسرت الغرور الإسرائيلي

عملية رأس العش أولى العمليات التي أعطت للعدو الإسرائيلي درسا ليصحوا على المفاجأة أن الجيش المصرى لا يقهر فبرغم مرور أقل من شهر على نكسة 5 يونيو 67 الذي ظن فيه العدو الإسرائيلي أن الجيش المصرى أصبح جثة هامدة غيرت معركة رأس العش هذه الإشاعات سريعا، وأعادت الثقة للمقاتل المصري إمكانياته التي تتفوق على أحدث الأسلحة الجيوش.



اللواء أحمد إسماعيل قائدا للجبهة المصرية

في اليوم الأول لتولي اللواء أحمد إسماعيل قيادة الجبهة المصرية يوم ١ يوليو 1967 تقدمت قوة إسرائيلية شمالا من مدينة القنطرة شرق القناة فى اتجاه بور فؤاد التي تقع شرق بورسعيد لاحتلالها وهى المنطقة الوحيدة فى سيناء التى لم تحتلها إسرائيل أثناء حرب يونيو وكانت تشبه الرأس ومنحدرة والطريق بها ضيق جدا وكانت تمثل تهديدا مباشرا لبورسعيد لو تمكن الاحتلال الإسرائيلي من احتلالها كانت سوف تصبح من أخطر نقطة على وبورسعيد فصدرت الأوامر للكتيبة ٤٣ صاعقة وكانت عبارة عن مجموعة مكونة من 37 مقاتلا شاملة مجموعة الدعم مسلحين بأسلحة خفيفة مثل الرشاشات والبنادق الآلية والمدافع المضادة للدبابات المحمولة على الكتف.



تقسيم مجموعات قتال



المجموعة الأولى بقيادة عبد الوهاب الزهيري المكونة منه وأربع جنود والمجموعة الثانية في الوسط بقيادة الشهيد جابر الجزار وكلهم تحت قيادة النقيب السيد الشرقاوي ودارت معركة رأس العش بين العدو الإسرائيلي المجموعتين واستمر القتال حتى مساء يوم ٢ يوليو بعد أن صمدت القوة الصغيرة من أبطال الصاعقة أمام رتل دبابات إسرائيلية مكون من ١٠ دبابات وعربات نصف جنزير تحمل قوات مشاة ميكانيكي.



خسائر العدو

تمكنت المجموعتان من قوات الصاعقة المصرية تدمير 3 دبابات و7 عربات مجنزرة نصف جنزير والحصول على 28 صندوق ذخيرة متنوعة وخسارة كبيرة في الأفراد والضباط وهربت باقي الدبابات والعربات المجنزرة الي حيث جاءت بعد أن ألحقت بهم الكتيبة 43 صاعقة هزيمة ساحقه ولم يعاود العدو الإسرائيلي الاقتراب من منطقة رأس العش حتى نصر أكتوبر المجيدة.

أبطال معركة رأس العش

قائد العملية الرائد السيد الشرقاوي وشبح الصاعقة الملازم أول وقتها معتز الشرقاوي والشهيد البطل ملازم محمود الجزار والنقيب أحمد شوقي الحفني وضابط المعاون الملازم نادر عبد الله والنقيب سيد إسماعيل إمبابي.

