ليلة فنية وثقافية بمكتبة مصر العامة الجمعة المقبلة

تستعد مكتبة مصر العامة بفرع الزاوية الحمراء لاستضافة نهاية أسبوع ثقافية وفنية متنوعة ومتميزة، حيث تنظم المكتبة فعاليات حافلة على مدار يوم الجمعة الموافق 7 نوفمبر.

روائع المتحف المصري الكبير

وتستهل مكتبة مصر العامة نشاطتها الثقافية يوم الجمعة الموافق 7 نوفمبر بندوة تاريخية عن كنوز المتحف المصري الكبير، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا بعنوان "روائع المتحف المصري الكبير"، ويقدمها المؤرخ والمحاضر الدولي بسام الشماع.

ومن المقرر أن تتضمن المحاضرة رحلة ساحرة في تفاصيل ومعروضات أعظم متاحف العالم.

أمسية شعرية احتفاء بإبداعات فؤاد حداد

ويليها أمسية شعرية للاحتفاء بابداعات الشاعر الراحل فؤاد حداد في تمام الساعة الـ 5 مساءً، في قراءة يـ "إبداعات فؤاد حداد"، وذلك إحياء لذكره، ويحتفي بالأمسية نخبة من الشعراء، الذين من المقرر أن يسلطوا الضوء على جمال الكلمة وروح مصر الأصيلة التي جسدتها قصائد فؤاد حداد.

أرض الزوامل

وتختتم المكتبة أمسيتها الفنية والثقافية بعرض فني استعراضي بعنوان “أرض الزوامل”، يقام في الساعة الخامسة مساء، بالتزامن مع الأمسية الشعرية، وذلك في المسرح الروماني داخل المكتبة بالتعاون مع مؤسسة كاريتاس مصر.

