أمسية فنية في مكتبة مصر الجديدة الخميس المقبل

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة فى الساعة السابعة من مساء بعد غد الخميس، حفل موسيقى لمواهب المكتبة نتاج ورش لتعليم كافة أنواع الآلات الموسيقية وعزف كورال وطبلة وغناء بقيادة الفنان نور البسيوني.

قالت الدكتورة سهام الجوهرى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة: إن الحفل يقام كل عام وفى نهاية الورش التدريبية، حيث يحتفى بالمشاركين المتميزين طوال العام، وذلك في إطار حرص الجمعية على تعزيز المشهد الثقافي والفني، برعاية مجلس إدارة الجمعية.

وأكدت الجوهرى، أن الجمعية تهدف إلى توفير المنصات والمساحات التى تتيح للمشاركين فرصة التعبير عن مواهبهم ومهاراتهم في مجالات المسرح وفنون العرض والموسيقى والفنون السينمائية والتشكيلية والأدبية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع للتعريف بأبرز الخدمات التي تقدمها مؤسسات الجمعية وهى " مكتبة مصر الجديدة والمستقبل ومتحف الطفل"، عبر منحهم الفرصة لاكتشاف إبداعاتهم.

وأوضحت الدكتورة إيمان مهدى، مدير مكتبة مصر الجديدة العامة أن فعاليات المكتبة تتجاوز المائة فاعلية في العام تتنوع ما بين الفنية والثقافية والاجتماعية وحفلات توقيع الكتب وغير ذلك من الأنشطة التفاعلية والترفيهية.

وأشارت إلى أن المكتبة تفتح أبوابها للطلاب لمواصلة التعلم وتلقي الدروس والإرشادات من قبل معلميين متخصصين وذلك لضمان مواصلة تطوير المواهب الشابة في المجال الموسيقي.

