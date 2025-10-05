مناقشة رواية "نصف الدائرة المبهج" لأميرة عز الدين في بيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لقطاع التواصل الثقافي، ندوة لمناقشة رواية "نصف الدائرة المبهج" للكاتبة والأديبة أميرة عز الدين، وذلك يوم السبت الموافق 11 أكتوبر، في تمام السابعة مساءً، بمقر بيت السناري.

يشارك في الندوة كل من الدكتورة إيمان عز الدين أستاذة الدراما والنقد، والدكتور طارق عمار الكاتب والناقد، ويدير النقاش المخرج والناقد الدكتور محمد البدر، بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين ومحبي الأدب التاريخي.

تتناول الرواية موضوعات الحب والحرب خلال فترة الحملة الفرنسية على مصر، حيث تتشابك فيها القصص الإنسانية مع الصراعات العسكرية لتكشف عن أعماق النفس البشرية في ظل الظروف الصعبة والتحولات الكبرى.

تأتي الندوة في إطار حرص بيت السناري على دعم الإبداع الأدبي، وتشجيع الكتّاب الشباب على مناقشة أعمالهم مع النقاد والجمهور، بما يسهم في إثراء المشهد الثقافي والفكري، وإبراز التفاعل بين الأدب والتاريخ في صياغة الرؤى الإنسانية.

