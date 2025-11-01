السبت 01 نوفمبر 2025
مرددين هتافات بنحبك يا بلادي، مئات المواطنين بالإسكندرية يحتفلون بافتتاح المتحف الكبير

شهدت مكتبة الإسكندرية مساء اليوم، إقبالا كبيرا من المواطنين وجماهير الإسكندرية على الاحتفالية الكبري المقامة بالمكتبة، تزامنا مع حدث افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم 

ورفع المشاركون من الأسر والعائلات الإعلام المصرية ورددوا الهتافات والاغاني الوطنية ومنها بنحبك يامصر، بنحبك يا بلادى، تحيا مصر 

و تحتفل مكتبة الإسكندرية بهذا الحدث التاريخي الكبير والفريد مع روادها من جمهور الإسكندرية، عبر إطلاق بث مباشر لفاعليات الافتتاح من ساحة الحضارات (البلازا) وقاعة المحاضرات بمكتبة الإسكندرية، انطلاقًا من رسالتها التنويرية كونها نافذة مصر على العالم ونافذة العالم على مصر.

وأكد الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، أن مشاركة أبناء الإسكندرية في الاحتفاء بهذا الحدث الثقافي الوطني والعالمي تأتي في إطار روح الفخر والاعتزاز بتراث مصر، وتعكس الدور الثقافي والتوعوي للمكتبة في تعزيز الوعي بقيمة الحضارة المصرية وتعزيز روح الانتماء الوطني.

 وأشار إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعكس حرص القيادة السياسية ورؤية  الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز الثقافة والحفاظ على التراث المصري، موضحًا أن هذا الافتتاح يمثل علامة فارقة في مجالي السياحة والثقافي في مصر، ويعزز مكانتها كوجهة ثقافية متميزة على المستوى العالمي.

ويشمل الحدث بثًّا مباشرًا لفاعليات الاحتفالية على شاشة ضخمة بساحة المكتبة، إلى جانب عرض داخل قاعة المحاضرات بمركز المؤتمرات، مع إضاءة مبني المكتبة الرئيسي ومركز المؤتمرات باللون الذهبي، تصاحبها عروض ليزر مبهرة.

 

الدكتور أحمد زايد مكتبه الإسكندرية الرئيس عبد الفتاح السيسي

الجريدة الرسمية