وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يخطط لانتخابات مبكرة ويدرس حل الكنيست

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبحث إمكانية التوجه إلى انتخابات مبكرة خلال نحو 3 أشهر، بعد الجدل الذي أثارته قضية المدعية العامة العسكرية السابقة، اللواء يفعات تومر– يروشلمي.

فرصة ثمينة

وبحسب تقرير بثته هيئة البث الإسرائيلية "كان"، فإن مقربين من نتنياهو أوصوه بالإسراع في حل الكنيست والتوجه لانتخابات، معتبرين أن حملة انتخابية تتمحور حول قضية المدعية العسكرية وإطارها القضائي قد تتيح "فرصة ثمينة" لربطها بالصراع الأكبر مع جهاز القضاء، ما قد يحقق أفضل نتائج لحزب الليكود.

وترى هذه الدائرة أن التركيز على ملف القضاء قد يمنح نتنياهو زخمًا انتخابيًا، خاصة في ظل تزايد التوتر بين الحكومة والمؤسسة القضائية في إسرائيل.

التردد في اتخاذ القرار مصدره آمال في محيط نتنياهو بإمكانية الدفع بخطوة توقف محاكمته الجنائية خلال الفترة المتبقية من عمر الحكومة، أو على الأقل تمرير تشريع ذي صلة يدخل حيّز التنفيذ بعد الانتخابات.

قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية

إلى حين اتخاذ القرار، من المتوقع أن يستمر نتنياهو في تجميد دفع قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، بعدما وجه رئيس لجنة الخارجية والأمن بوعز بيسموت بعدم عقد جلسات لبحث القانون هذا الأسبوع.

من جهتها، نفت رئاسة الوزراء الإسرائيلية وجود نية للتوجه إلى انتخابات، مؤكدة أن الموضوع "غير مطروح على جدول الأعمال".

مقطع فيديو يظهر قيام جنود بالاعتداء على معتقل فلسطيني

وكانت إسرائيل أعلنت توقيف المدعية العامة السابقة للجيش، بعد أيام من تقديم استقالتها وإقرارها بأن مكتبها سرب مقطع فيديو يظهر قيام جنود بالاعتداء على معتقل فلسطيني في سجن عسكري عام 2024.

وكان جيش الاحتلال أعلن الجمعة الماضي أن تومر يروشالمي قدمت استقالتها في إطار تحقيق رسمي فتح بشأن التسريب، الذي يظهر اعتداء جنود على معتقل معصوب العينين في مركز سدي تيمان.

