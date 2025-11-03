الإثنين 03 نوفمبر 2025
خارج الحدود

نتنياهو يزعم: نحن لم نغير الشرق الأوسط فقط بل غيرنا أنفسنا

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين: نحن لم نغير الشرق الأوسط وحسب بل غيرنا أنفسنا، وذلك على حد زعمه.

وأضاف نتنياهو: نحن بحاجة إلى جيش كبير وقوي وحكيم وسنزيد مدة الخدمة الإلزامية وسنعزز خدمة الاحتياط.

نزع سلاح قطاع غزة

وأمس قال نتنياهو: تفكيك حماس من سلاحها ونزع سلاح قطاع غزة هو المبدأ الذي نؤمن به.

حماس موجودة في مواقع خاضعة لسيطرتنا

وتابع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أمس الأحد: “لن نسمح بأن تعود جبهة ‎لبنان مصدر تهديد لإسرائيل، وسنفعل ما يلزم لمنع ذلك”.

وأضاف نتنياهو خلال جلسة لحكومة الاحتلال: “حماس موجودة في مواقع خاضعة لسيطرتنا في خان يونس ورفح الفلسطينية ونعمل للقضاء على عناصرها هناك”.

