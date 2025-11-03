يديعوت أحرونوت: نتنياهو يتراجع مؤقتًا عن السماح بمرور آمن لـ 200 مسلح في رفح

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، نقلًا عن مصادر حكومية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجع مؤقتًا عن خطة كانت تقضي بالسماح بمرور آمن لنحو 200 مسلح فلسطيني من مدينة رفح، وذلك بسبب ضغوط داخلية من شركائه في الائتلاف الحكومي.

وأوضحت المصادر أن قرار التراجع جاء بعد خلافات حادة داخل المجلس الوزاري المصغر، حيث اعتبر بعض الوزراء أن السماح بخروج المسلحين يمثل تنازلًا ميدانيًا وسياسيًا غير مقبول.

جيش الاحتلال: حماس قد لا تعرف مكان جميع جثث الرهائن

وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة عن تقديرات في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حركة حماس قد لا تكون على علم بمكان جميع جثث الرهائن الإسرائيليين داخل قطاع غزة، بسبب الدمار الواسع وتشتت المقاتلين في مناطق مختلفة.

وأكدت التقديرات أن ترك حماس تبحث عن جثث الرهائن سيكون أسرع وأكثر فاعلية من قيام الجيش بتلك المهمة بنفسه، نظرًا لتشابك الأوضاع الميدانية وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق المدمرة.

تباين في المواقف داخل الحكومة

ويشير مراقبون إلى أن الخلاف حول السماح بخروج المسلحين يعكس الانقسام داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن إدارة المرحلة الراهنة في غزة، بين من يدعو إلى التهدئة السياسية المؤقتة، ومن يطالب باستمرار الضغط العسكري حتى تحقيق أهداف أوسع ضد حماس.

