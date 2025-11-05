وزير الدفاع اللبناني: تواصل عون مع نتنياهو غير وارد

قال وزير الدفاع اللبناني ميشال منسي: إن لجنة "الميكانيزم" تتجه إلى اكتساب دور تفاوضي لبدء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، مؤكدا أن تواصل الرئيس عون مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو غير وارد.

اتفاق وقف الأعمال العدائية ومراقبته

وأكد وزير الدفاع أن لجنة "الميكانيزم" التي أنشئت لتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية ومراقبته، تتجه إلى اكتساب دور تفاوضي يمهد لبدء مفاوضات غير مباشرة تهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية.

وأوضح أن التفاوض غير المباشر يمكن أن ينطلق عبر هذه الآلية في ظل الحاجة إلى إنهاء حالة الحرب التي أنهكت اللبنانيين اقتصاديا وعسكريا وماليا.

خطة حصر السلاح بيد الدولة

وأشار منسى إلى أن الجيش يواصل تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة التي أقرها مجلس الوزراء في سبتمبر 2025، موضحًا أن المرحلة الأولى تشمل المنطقة الممتدة من جنوب الليطاني حتى الحدود، ومن المتوقع إنجازها قبل نهاية العام.

وشدد على أنه لا يمكن القبول بوجود أكثر من بندقية على الأرض، فـ"بندقية الدولة يجب أن تكون الوحيدة"، وهو ما عكسه قرار مجلس الوزراء بحصرية السلاح.

وأوضح أن الأسلحة المصادرة تُفرز بين ما يمكن الاستفادة منه وما يُتلف وفق المعايير العسكرية، وذلك في إطار من السرية التامة.

الموقف من إسرائيل والمبعوث الأمريكي

وفي تعليقه على تصريح المبعوث الأمريكي توم براك الذي دعا الرئيس جوزيف عون إلى التواصل مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال منسى: "هذا الأمر غير وارد إطلاقا، ونحن في المؤسسة العسكرية أصحاب صمود وثبات".

وبالنسبة إلى الاعتداءات الإسرائيلية، شدد وزير الدفاع على أن الجيش ملتزم الدفاع عن السيادة اللبنانية والرد على أي توغل، قائلا: "نواجه بإمكاناتنا المتواضعة ومن لحمنا الحي، ونطالب بالدعم لتعزيز قدراتنا العسكرية".

وأكد أن "الجيش هو الضامن الوحيد لسيادة الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها".

الوضع الميداني في الجنوب

أكد أن الجيش اللبناني مستمر في تنفيذ خطته في منطقة جنوب الليطاني ضمن مراحل متتالية، موضحًا أن الانتقال إلى المرحلة الثانية سيكون مرتبطًا بتقرير يصدر عن قيادة الجيش بعد انتهاء المرحلة الأولى، إذ لا مهل زمنية محددة مسبقًا لأن طبيعة الأرض والمهام الميدانية تفرض واقعها.

ولفت إلى أن العمل في الجنوب يواجه صعوبات ميدانية كبيرة، خصوصًا في المناطق الجبلية والوديان، حيث يجري الجيش عمليات تفتيش دقيقة للأنفاق ومخازن الأسلحة، مؤكدًا أن معيار النجاح ليس الوقت بل إنجاز المهمة وحماية الأرواح.

