الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الدفاع اللبناني: تواصل عون مع نتنياهو غير وارد

وزير الدفاع اللبناني
وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى

قال وزير الدفاع اللبناني ميشال منسي: إن لجنة "الميكانيزم" تتجه إلى اكتساب دور تفاوضي لبدء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، مؤكدا أن تواصل الرئيس عون مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو غير وارد.

اتفاق وقف الأعمال العدائية ومراقبته

وأكد وزير الدفاع أن لجنة "الميكانيزم" التي أنشئت لتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية ومراقبته، تتجه إلى اكتساب دور تفاوضي يمهد لبدء مفاوضات غير مباشرة تهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية.

وأوضح أن التفاوض غير المباشر يمكن أن ينطلق عبر هذه الآلية في ظل الحاجة إلى إنهاء حالة الحرب التي أنهكت اللبنانيين اقتصاديا وعسكريا وماليا.

خطة حصر السلاح بيد الدولة

وأشار منسى إلى أن الجيش يواصل تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة التي أقرها مجلس الوزراء في سبتمبر 2025، موضحًا أن المرحلة الأولى تشمل المنطقة الممتدة من جنوب الليطاني حتى الحدود، ومن المتوقع إنجازها قبل نهاية العام.
وشدد على أنه لا يمكن القبول بوجود أكثر من بندقية على الأرض، فـ"بندقية الدولة يجب أن تكون الوحيدة"، وهو ما عكسه قرار مجلس الوزراء بحصرية السلاح.
وأوضح أن الأسلحة المصادرة تُفرز بين ما يمكن الاستفادة منه وما يُتلف وفق المعايير العسكرية، وذلك في إطار من السرية التامة.

الموقف من إسرائيل والمبعوث الأمريكي

وفي تعليقه على تصريح المبعوث الأمريكي توم براك الذي دعا الرئيس جوزيف عون إلى التواصل مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال منسى: "هذا الأمر غير وارد إطلاقا، ونحن في المؤسسة العسكرية أصحاب صمود وثبات".

وبالنسبة إلى الاعتداءات الإسرائيلية، شدد وزير الدفاع على أن الجيش ملتزم الدفاع عن السيادة اللبنانية والرد على أي توغل، قائلا: "نواجه بإمكاناتنا المتواضعة ومن لحمنا الحي، ونطالب بالدعم لتعزيز قدراتنا العسكرية".
وأكد أن "الجيش هو الضامن الوحيد لسيادة الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها".

الوضع الميداني في الجنوب

أكد أن الجيش اللبناني مستمر في تنفيذ خطته في منطقة جنوب الليطاني ضمن مراحل متتالية، موضحًا أن الانتقال إلى المرحلة الثانية سيكون مرتبطًا بتقرير يصدر عن قيادة الجيش بعد انتهاء المرحلة الأولى، إذ لا مهل زمنية محددة مسبقًا لأن طبيعة الأرض والمهام الميدانية تفرض واقعها.

ولفت إلى أن العمل في الجنوب يواجه صعوبات ميدانية كبيرة، خصوصًا في المناطق الجبلية والوديان، حيث يجري الجيش عمليات تفتيش دقيقة للأنفاق ومخازن الأسلحة، مؤكدًا أن معيار النجاح ليس الوقت بل إنجاز المهمة وحماية الأرواح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الدفاع اللبناني مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل إسرائيل تواصل الرئيس عون مع نتنياهو نتنياهو

مواد متعلقة

عون: سعينا لاستعادة حقوقنا عبر التفاوض ورد الطرف الآخر كان مزيدا من الاعتداءات

عون يوجه الجيش اللبناني بالتصدي لأي انتهاكات إسرائيلية

عون: لبنان متمسكة ببقاء قوات اليونيفيل طيلة مدة تنفيذ القرار 1701

عون يؤكد على ضرورة استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية

الأكثر قراءة

تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء

الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الشبورة الكثيفة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

رعدية في بعض المناطق، خريطة سقوط الأمطار اليوم الأربعاء

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الكانتلوب والبرتقال وارتفاع التين مجددا

10 معلومات عن قرغيزستان تزامنا مع استقبال السيسي للرئيس صادير جباروف في زيارته التاريخية لمصر

أسعار الخضار اليوم، تحرك مفاجئ في الطماطم بعد استقرارها وارتفاع الثوم 5 جنيهات

3 ملفات حاسمة تتصدر أول قمة مصرية قيرغيزية بالقاهرة

خدمات

المزيد

بعد التراجعات الكبيرة، أخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025 ببداية التعاملات

استقرار سعر الريال القطري في البنوك المصرية ببداية تعاملات الأربعاء

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 5-11-2025

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقتها بالحظ السعيد والراحة النفسية

أبرزها صحبة السوء، الأوقاف تحذر طلاب جامعة القاهرة من أسباب الإدمان

دعاء اليوم الثاني من الأيام البيض لشهر جمادى الأولى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads