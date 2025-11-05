الأربعاء 05 نوفمبر 2025
سياسة

اليوم المؤتمر الختامي لدعم مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات النواب قبل مرحلة الصمت

اليوم ختام الدعاية
اليوم ختام الدعاية الانتخابية لمرشحي القائمة الوطنية، فيتو

يعقد اليوم حزب مستقبل وطن، المؤتمر الختامي خلال فترة الدعاية الانتخابية لمجلس النواب 2025، في محافظة الجيزة، لمرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر، ضمن محافظات المرحلة الأولى.  

موعد انتهاء فترة الدعاية الانتخابية 

يأتي ذلك في إطار الالتزام بالجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن مواعيد الدعاية لانتخابات مجلس النواب المقبل، قبيل بدء الصمت الانتخابي. 

تفاصيل المؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطن 

وينطلق المؤتمر الختامي، بحضور قيادات الحزب، ومرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر، وكذلك مرشحي الفردي، قبيل فترة الصمت الانتخابي. 

تفاصيل مؤتمرات دعم القائمة الوطنية من أجل مصر 

ونظم أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 12 حزبا، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددا من المؤتمرات الجماهيرية، والجولات الميدانية في محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

ويحرص “مستقبل وطن” من خلال مؤتمراته على تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، والحشد لصالح مرشحيه على المقاعد الفردية أو القائمة الوطنية من أجل مصر.

وشرح قيادات  مستقبل وطن، خلال المؤتمرات الفترة الماضية، برامج المرشحين، ورؤية الحزب لدعم مسيرة التنمية والبناء، والتأكيد على أهمية الدور الشعبي في اختيار ممثلين يعبرون عن صوت المواطنين ويعملون على خدمة قضاياهم.

يشار إلى أن عملية تصويت المصريين بالخارج تنطلق يومي الجمعة والسبت المقبلين، يليها تصويت المصريين بالداخل يومي الاثنين والثلاثاء، داخل 5606 لجان فرعية موزعة على 70 لجنة عامة في محافظات المرحلة الأولى.

الجريدة الرسمية