معالى زايد، أبدعت في رسم البورتريهات قبل أضواء الفن والإخوان حولوا حياتها رأسا على عقب

معالي زايد سمراء الشاشة، صاحبة ملامح مصرية أصيلة بنت بلد أجادت أدوار الجدعنة والشهامة وفي نفس الوقت أجادت أدوار الإغراء، تألقت سينمائيًّا وتليفزيونيًّا، جمعت بين الكوميديا والتراجيديا تلقائية في الأداء، رحلت مصابة بالاكتئاب والسرطان. ولدت في نوفمبر ورحلت في 10 نوفمبر عام 2014 عن 61 عاما.



في مثل هذا اليوم 5 نوفمبر عام 1953 ولدت معالي زايد، بحي السيدة زينب، والدها كان من مجموعة الضباط الأحرار، وحدث يوم ولادة معالي أن أرسل أحد المجندين العاملين في خدمته بورقة إلى السجل لتسجيل اسم ابنته في مكتب الصحة، فسأل الموظف المجند عن اسم المولودة فأجابه “معالي الصاغ عبد الله المنباوي يا فندم” فسجل الموظف اسمها في الشهادة “معالي الصاغ عبد الله المنباوي” واستمر هذا الاسم معها ولم يتغير. أما اسم زايد فكان لقب عائلة والدتها الفنانة آمال زايد.

فنانة في رسم البورتريهات

تخرجت معالى زايد في كلية التربية الفنية، ثم في معهد السينما وتخصصت في رسم البورتريهات، تجيد وتبدع فيها منذ كانت طالبة حيث أبدعت فى رسوماتها وأقامت عدة معارض فنية.

لأن والدة معالي زايد هي الفنانة آمال زايد وخالتها الفنانة الكوميدية آمال زايد اكتشف معالي المخرج نور الدمرداش، وكانت أول خطواتها الفنية في مسلسل "الليلة الموعودة" مقابل أجر 75 جنيهًا، لتنطلق بعدها إلى النجومية في عالم السينما فقدمت 80 فيلمًا و6 مسرحيات و60 مسلسلًا.

ضاع العمر يا ولدى كانت البداية

كانت البداية السينمائية لـ معالي زايد مع فيلم "ضاع العمر يا ولدي" عام 1978 وهو أول تعاونها مع الفنان محمود عبد العزيز في دور صغير إخراج عاطف الطيب، تبعه أربعة أفلام أخرى مع محمود عبد العزيز حصلت فيها على أدوار البطولة، كان أشهرها وأنجحها فيلم "الشقة من حق الزوجة" عام 1985 إخراج عمر عبد العزيز، جاء بعده فيلم "السادة الرجال " إخراج رأفت الميهي عام 1987، أيضا ظهرت معالي زايد مع محمود عبد العزيز في فيلم "سمك لبن تمر هندي" عام 1988، إلا أن الفيلم الكوميدي "سيداتي آنساتي" كان آخر أفلام الثنائي معالي ومحمود وأخرجه رأفت الميهي عام 1989.



إلى جانب أفلام معالي زايد مع محمود عبد العزيز قدمت مجموعة من الأفلام منها: عروسة وجوز عرسان، ولا مين شاف ولا مين دري، قضية عم أحمد، الحلال يكسب، الأرملة والشيطان، وضاع العمر يا ولدي، استغاثة من العالم الآخر،السكاكيني،، البيضة والحجر مع الفنان أحمد زكي، سيداتي آنساتي، الصرخة، كتيبة الإعدام، المتهمة، للحب قصة أخيرة، وهو الفيلم الوحيد لمعالي زايد الذي اختير ضمن أفضل مائة فيلم في السينما المصرية واحتل المركز الستين من اخراج رأفت الميهي.

أبو الدهب كتب النهاية

وأخيرًا جاء فيلم "أبو الدهب" عام 1996 مع ممدوح وافي الفيلم الأكثر إثارة الذي كتب نهاية معالي زايد بما تضمنه من مشاهد جريئة مع ممدوح وافي، والذي تسبب في طلاق معالي من زوجها، وتسبب الفيلم أيضًا في تقديم مجموعة من البلاغات الرسمية ضد معالي زايد وممدوح وافي، فحكم على معالي زايد وممدوح وافي غيابيًّا بالسجن لمدة عام مع الغرامة، واستمرت معالي تعاني من فضيحة الفيلم المسيء إليها، وبعد عام برئت معالي وغرمت 5000 جنيه فقط و3 أشهر سجن مع إيقاف التنفيذ.



إلى جانب السينما اتجهت معالي زايد إلى الدراما فقدمت عددًا من المسلسلات الناجحة منها دورها في مسلسل دموع في عيون وقحة مع الفنان عادل إمام، حضرة المتهم أبي مع نور الشريف، الدم والنار الرجل الذي هوى، بين القصرين، قصر الشوق، شفيقة ومتولي، الحاوي مع فاروق الفيشاوي، عطفة خوخة، وكانت آخر مسلسلاتها قبل الرحيل عام 2013 فى مسلسل “موجة حارة ”.



كان للفنانة الجريئة معالي زايد مواقف وآراء صريحة أعلنتها خلال وسائل الاعلام ومنها أن حكم الإخوان لمصر هو مصيبة كبرى كما اعترضت على الدستور الذى صدر فى عهدهم، منتقدة عمليات التخوين والإدانة أصبحت تهدد الفنانين بشكل كبير، وأصبح الكثيرين متهمين بلا تهم، وأعلنت أنها تتمنى أن يكفل الدستور لها ولغيرها ولكل مبدع وفنان ومخترع وصاحب فكر حرية الإبداع، والحرية للجميع بشرط أن تكون حرية مسؤولة.

رفضت الواقع وأصابها الاكتئاب

في أواخر حياة معالي زايد وقبل الرحيل وبعد سيطرة جماعة الإخوان على الحكم أصيبت بالاكتئاب وفضلت العزلة وأقامت مزرعة في طريق مصر الإسكندرية قامت على رعايتها، ثم أصيبت بمرض السرطان حتى رحلت عام 2014.

