نور الشريف فيلسوف الفن.. «كمال عبد الجواد» أول أدواره.. دخل في صراع مع المثقفين بسبب فيلم «ناجي العلي».. وحصل على أكثر من 150 جائزة

نور الشريف ، نجم سينمائى مسرحى وتليفزيونى، تألق فى جميع الأدوار التى قدمها، حتى أصبح نجما فوق العادة، صاحب موهبة كبيرة وحضورا طاغيا، وعاشقا مخلصا للفن منذ صغره، هو أحد جيل العمالقة الكبار وتربع على قمة السينما أكثر من ربع قرن، لُقِّبَ بـ"صائد الجوائز" وفيلسوف الفن حصل على أكثر من 150 جائزة في حياته، رحل فى مثل هذا اليوم 11 أغسطس عام 2015.

ولد محمد جابر محمد عبدالله الشهير بنور الشريف عام 1946، بحى السيدة زينب يتيما، وعن فترة طفولته قال نور الشريف: لم أكتشف أني يتيم إلا وأنا فى المرحلة الابتدائية وعلمت وقتها أن اسمى محمد جابر، مات أبى فى نفس عام ولادتى، وتزوجت الأم وتركتنى فى منزل جدي ومن بعده أعمامى.

سر اسم نور الشريف

التحق الفنان نور الشريف بمعهد الفنون المسرحية وتخرج منه بامتياز عام 1967، ثم شارك في دور صغير بمسرحية "وابور الطحين" عام 1965 مع فرقة مسرح الحكيم للكاتب نعمان عاشور والمخرج نجيب سرور وسبقها بعامين وأثناء الدراسة شارك نور بجملتين بين المجاميع بمسرحية الشوارع الخلفية عام 1963، وفى مسرحية هاملت من إخراج سعد الدين أردش، ولفت هذا نظر المخرج كمال عيد الذي رشحه وهو مازال طالبًا لبطولة مسرحية " روميو وجوليت " لشكسبير بعد اعتذار كرم مطاوع عن القيام بالدور مقابل 150 جنيها بشرط تغيير اسمه إلى نور الشريف نسبة إلى عمر الشريف كاسم فنى، لكنه اضطر إلى إثبات اسم نور الشريف فى الأوراق الرسمية بعد زواجه من بوسى وإنجابه لبناته.

نور الشريف وزوجته بوسى

بدأ الفنان نور الشريف مشواره الفنى مع المسرح وكان يقول دائما المسرح هو بيتى، فقدم عددا من الأعمال المسرحية الناجحة منها: يامسافر وحدك، بكالوريوس في حكم الشعوب، القدس في يوم آخر، كنت فين ياعلى، الأميرة والصعلوك، لعبة السلطان، لن تسقط القدس، وكان آخر وقوف له على المسرح بمسرحية يا غولة عينك حمرا.

فلسطين فى مسرح نور الشريف

وكانت مسرحيته من الأدب الهندي بعنوان "الأمير الطائر" أولى بطولات نور الشريف المسرحية عام 1968، وأول عمل لفرقة مسرح الطفل على مسرح القاهرة للعرائس، القضية الفلسطينية كانت حاضرة أيضًا على خشبة مسرح نور الشريف، ففي عام 1971 قدم المسرحية التي تناولها الكاتب الفلسطيني معين بسيسو، في نص اسمه "شمشون ودليلة"، وأخرجه نبيل الألفي،

نور الشريف فى عبد الغفور البرعى

هناك عمل مسرحي خاض نور حربًا من أجله، لكنه لم ينتصر في معركته ولم يخرج العرض للنور مسرحية " شرف الإله بيكيت " للكاتب الفرنسي جان أنوي، التى كانت مشروع تخرج نور من المعهد وحاول اعادة تقديمها على المسرح، لكن بعد بروفات استمرت شهرين، تسبب الأديب ثروت أباظة في منع العرض؛ بتقديمه استجواب لوزير الثقافة فاروق حسني أمام مجلس الشورى قائلا: "ده مش وقته نعمل صراع بين الملك والكنيسة" ومنع العرض.

كمال عبد الجواد أول أدواره

رشح المخرج حسن الإمام نور الشريف للمشاركة لأول مرة في فيلم “قصر الشوق” ونجح فى دور كمال عبد الجواد ونال شهادة تقدير عن دوره في الفيلم، وبدأ طريق الشهرة لتتوالى بعده أفلامه: بئر الحرمان، الحاجز، حدوتة مصرية، الكرنك، أهل القمة، ليلة ساخنة، سواق الأتوبيس، زوجتى والكلب، الشيطان يعظ، آخر الرجال المحترمين، المصير، الأبرياء، حبيبى دائما، زمن حاتم زهران، دائرة الانتقام، غريب في بيتى، ناجى العلي، ليلة البيبى دول، مسجون ترانزيت، عمارة يعقوبيان، دم الغزال، الأخوة الأعداء، جرى الوحوش وغيرها، وكان آخر أفلامه بتوقيت القاهرة شارك فيه ميرفت أمين وسمير صبرى.



قدم الفنان الراحل نور الشريف فيلمًا عن الرسام الفلسطينى ناجي العلي يحمل الاسم ذاته ومن إنتاجه وتمثيله، وتم إنتاج الفيلم بموافقة الرقابة، ولم يكن هناك أي مشكلة، حيث أكد الفنان الراحل نور الشريف في لقاء إعلامي له قبل وفاته، أنه بعدما أرسل سيناريو الفيلم إلى الرقابة جاءه شكر أنه “أخيرًا” أقدمت شركة إنتاج مصرية على تقديم فيلم مناصر للقضية الفلسطينية كتب له السيناريو بشير الديك وأخرجه عاطف الطيب، إلا أنه عند عرضه عام 1992 رفضته الرقابة وتعرض نور الشريف لهجوم عنيف بسبب الفيلم، حيث اتهم بخيانة الوطن بسبب تجاهل الفيلم لدور السادات فى حرب 73، ليدخل فى صراع قوي وشرس مع بعض الكتاب والصحفيين.

الأديب نجيب محفوظ ونور الشريف



وعلَّق نور الشريف على منع الفيلم: أعتقد أن فيلم مثل "ناجي العلي" الذي يعبِّر عن القضية الفلسطينية والحرب الأهلية اللبنانية هو من أهم الأفلام الوطنية التي تُؤرخ للواقع العربي الأليم والذي قَدمت من خلاله شخصية رسام الكاريكتير الفلسطيني ناجي العلي الذي كان يعيش في الشتات ما بين بيروت والكويت ولندن والذي اغتالته عناصر من الموساد في لندن.

عبد الغفور البرعى أشهر أدواره

بعد الانتشار والنجومية فى السينما اتجه الفنان نور الشريف إلى الدراما بعد أن استعان به مخرجو التليفزيون فقدم فى البداية عام 1966 مسلسل "عادات وتقاليد" في حلقات منفصلة متصلة يناقش هموم ومشكلات الأسرة المصرية، كما قدم مجموعة مسلسلات بالأبيض والأسود منها: القاهرة والناس، ذكريات بعيدة، بعد العذاب، الانتقام، الحواجز الزجاجية، ابن الليل، وبالألوان قدم: العطار والسبع بنات، خلف الله، ما تخافوش، أديب، عرفة البحر، الرحايا، لن أعيش في جلباب أبي، عائلة الحاج متولي، رجل الأقدار، عمرو بن العاص، هارون الرشيد، عمر بن عبد العزيز، وغيرها.

الفنان نور الشريف قبل الرحيل

رحل الفنان نور الشريف عن دنيانا بعد معاناته مع مرض السرطان، كانت بداية اكتشاف المرض إلى وقت انتهائه من تصوير مسلسله "خلف الله"، وكان يعانى من مشكلات في قدمه، فسافر إلى لندن بغرض إجراء عملية صغيرة في قدمه تلك، وبينما كان يخضع لبعض التحاليل، اكتشف المقربون منه أمر إصابته بسرطان الرئة، ولكن أسرته فضلت ألا تُخبره بحقيقة مرضه، وذلك حتى غيبه الموت، فقط أخبروه أنه مصاب بالتهاب في الرئة فقط، ومن هنا لم يتوقف عن العمل حتى أثناء مرضه، فقد كان "يصور" فيلم "بتوقيت القاهرة"،.

