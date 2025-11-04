دوري أبطال أوروبا، بايرن ميونخ يتقدم على باريس بثنائية دياز في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، تقدم فريق بايرن ميونخ الألماني، على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، بثنائية نظيفة، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب حديقة الأمراء، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

جاء هدفي بايرن ميونخ عن طريق لويس دياز في الدقيقتين 4 و32ن في شوط أول شهد تفوقا للفريق البافاري.

جاء الهدف الأول بعد انفراد تام من مايكل أوليسي الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى لويس دياز الذي سدد كرة سكنت الشباك.

فيما كان الهدف الثاني بعد انفراد تام من لويس دياز ليسدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك حارس مرمى باريس سان جيرمان.

تشكيل بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

جاء تشكيل بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: أوباميكانو- جوناثان تاه- كونراد لايمر.

خط الوسط: جوشوا كيميتش- ستانيسيتش- توم بيشوف- سيرجي جنابري.

خط الهجوم: اولسيه- هاري كين- دياز.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ في دوري الأبطال

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه.

خط الدفاع: نونو مينديز- ويليان باتشو- ماركينوس- أشرف حكيمي.

وسط الملعب: فابيان- فيتينها- زائير إيمري.

خط الهجوم: برادلي باركولا-ديمبلي - خفيتشا كفاراتسخيليا.

ويسعى بايرن ميونخ لتحقيق انتصار جديد في دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان من أجل الانفراد بصدارة جدول ترتيب الأبطال.

ويحتل بايرن ميونخ وصافة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، برصيد 9 نقاط، فيما يأتي باريس سان جيرمان في المركز الأول، برصيد 9 نقاط.

وكانت آخر مباراة جمعت بين سان جيرمان وبايرن ميونخ، في كأس العالم للأندية في دور ربع النهائي هذا الصيف، انتهت بفوز الفريق الفرنسي بهدفين دون رد.

