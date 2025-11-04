بالقوة الضاربة، تشكيل باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

أعلن فريقي باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

تشكيل بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا



حراسة المرمى: مانويل نوير.



خط الدفاع: أوباميكانو- جوناثان تاه- كونراد لايمر.



خط الوسط: جوشوا كيميتش- ستانيسيتش- توم بيشوف- سيرجي جنابري.



خط الهجوم: اولسيه- هاري كين- دياز.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ في دوري الأبطال

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه.

خط الدفاع: نونو مينديز- ويليان باتشو- ماركينوس- أشرف حكيمي.

وسط الملعب: فابيان- فيتينها- زائير إيمري.

خط الهجوم: برادلي باركولا-ديمبلي - خفيتشا كفاراتسخيليا.

ويسعى بايرن ميونخ لتحقيق انتصار جديد في دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان من أجل الانفراد بصدارة جدول ترتيب الأبطال.

ويحتل بايرن ميونخ وصافة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، برصيد 9 نقاط، فيما يأتي باريس سان جيرمان في المركز الأول، برصيد 9 نقاط.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة 11 بتوقيت السعودية.

وكانت آخر مباراة جمعت بين سان جيرمان وبايرن ميونخ، في كأس العالم للأندية في دور ربع النهائي هذا الصيف، انتهت بفوزالفريق الفرنسي بهدفين دون رد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.