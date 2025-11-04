أخبار الرياضة اليوم: فوز كبير لمصر في مونديال الناشئين، عودة إمام عاشور للأهلي، الزمالك يتلقى صدمة من الفيفا

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية البارزة وأهمها..

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي، تعيين الثنائي البرتغالي فيتور بيريرا مدربًا لحراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم، وكوستا ريبيرو مدربًا للأحمال.

ووصل فيتور بيريرا، وكوستا ريبيرو، إلى فندق إقامة بعثة نادي الزمالك في أبو ظبي، على أن يتواجد الثنائي رفقة الجهاز الفني بداية من مران الغد، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

فاز منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، على منتخب هايتي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب سباير زون 5 ببطولة كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر الجاري بمشاركة 48 منتخبا يمثلون كل قارات العالم.

فيما فاز منتخب فنزويلا على إنجلترا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس العالم تحت 17 عاما المقامة حاليا في قطر.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي..

مصر – 3 نقاط

فنزويلا – 3 نقاط

هايتي – 0 نقاط

إنجلترا – 0 نقاط

خاض فريق الزمالك مرانه الأول في أبو ظبي استعدادا لبطولة كأس السوبر المصري في الإمارات.

ويلتقي فريقا الزمالك وبيراميدز بعد غد الخميس في افتتاح منافسات بطولة السوبر المصري بدولة الإمارات مستضيف البطولة.

إمام عاشور يواصل برنامجه التأهيلي ويشارك في جزء من مران الأهلي

أعلن النادي الأهلي مشاركة لاعبه إمام عاشور في جزء من التدريبات البدنية للفريق، ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع له تمهيدا لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية ثم المباريات خلال الفترة المقبلة.

ويخضع عاشور لبرنامج بدني وتأهيلي خاص تحت إشراف الجهاز الفني، مع متابعة دقيقة من الجهاز الطبي للفريق، في إطار خطة تجهيزه بالشكل الأمثل قبل العودة للملاعب.

وشارك اللاعب في الجزء البدني من مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين، حيث يتواجد الأهلي في معسكر استعدادًا لمنافسات كأس السوبر المصري.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إيقاف قيد نادي الزمالك بشكل رسمي، بسبب عدة قضايا وأعلن الفيفا رسميا عبر موقعه الرسمي إيقاف القيد بنادي الزمالك ومنع القلعة البيضاء من ضم صفقات جديدة.

يذكر أن أزمة مستحقات اللاعب السابق محمد أشرف روقا تعد أهم أسباب وقف القيد في الزمالك،

وحصل روقا على حكم رسمي من لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري يقضي بأحقية اللاعب في الحصول على 5 ملايين و2361 جنيها من نادي الزمالك.



خالد مرتجى يصل الإمارات لقيادة بعثة الأهلي في السوبر المصري

وصل المهندس خالد مرتجى، أمين صندوق النادي الأهلي، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتولي رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.



ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، الخميس المقبل في الدور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري، وسط حالة من التركيز الشديد ورغبة قوية في المنافسة على اللقب وتعزيز رصيد الفريق في الفوز بالبطولة.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا في الخامسة مساء الخميس المقبل وتنقل عبر قنوات أون تايم سبورت وأبوظبي الرياضية.

