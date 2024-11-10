جامعة المنصورة تطلق مبادرة "تمكين" للتوعية بحقوق ذوي الهمم

شهدت ساحة الشعوب بجامعة المنصورة اليوم الأحد، انطلاق فعاليات مبادرة "تمكين" بجامعات تحالف إقليم الدلتا، والتى أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع حملة مانحي الأمل العالمية، للتوعية بحقوق وواجبات الطلاب ذوي الهمم داخل الجامعات المصرية، وتوفير فرص متكافئة لهم

وذلك بحضور الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، ورؤساء جامعات تحالف إقليم الدلتا: الدكتور رضا حجازى رئيس جامعة الريادة وزير التربية والتعليم السابق، الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، الدكتور يحي المشد رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور السعيد عبد الهادي رئيس جامعة حورس، الدكتور محمد حسين محمود قائم بعمل رئيس جامعة طنطا، نواب رئيس جامعة المنصورة: الدكتور محمد عطيه البيومي، الدكتور محمد عبد العظيم، الدكتور طارق غلوش، ولفيف من نواب رؤساء الجامعات المشاركة، الدكتور حسام الدين مصطفى وكيل معهد إعداد القادة بحلوان، فضلًا عن عمداء ووكلاء كليات جامعة المنصورة،وأعضاء هيئة التدريس، حازم نصر رئيس اللجنة النقابية لصحفيين الدقهلية ولفيف من الصحفيين، إضافة إلى نماذج ملهمة من ذوى الهمم من أبناء جامعة المنصورة، ووفود طلاب جامعات التحالف.





ويأتى انطلاق هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة للدولة لتعزيز حقوق ذوي الهمم، ودعم اندماجهم في المجتمع، ونشر الوعي بحقوقهم وواجباتهم في الجامعات المصرية.

وتضمنت فعاليات حفل انطلاق المبادرة افتتاح المعرض الفني، فعاليات التدشين في ساحة الشعوب، تقدم الطالب علي إسماعيل رئيس إتحاد طلاب جامعة المنصورة بتقديم شعلة فعاليات الأسبوع لرئيس جامعة المنصورة حيث تفضل بإيقادها معلنًا بدء الفعاليات، ثم تلى ذلك طابور حاملي الشعلات من الجامعات المشاركة، رفع صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إطلاق البالونات، والأعلام، محاطًا بالحمام الأبيض تعبيرا عن المحبة والمودة بين جامعات الأقليم.

وألقى الدكتور شريف خاطر رحب فيها بحضور كل الوفود المشاركة معربا عن إعتزازه باستضافة جامعة المنصورة لهذا الحدث، وتقدم بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه الكامل واللامحدود لملف ذوي الهمم والعمل على دمجهم في كافة مناحي الحياة، ومد جسور التواصل مع أبنائنا من ذوي الهمم، ومنحهم فرص متكافئة تُمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع، حيث أن الاهتمام بشباب الجامعات وتنمية قدراتهم يعُد ركيزة أساسية من ركائز إستراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



وأشار الدكتور شريف خاطر أن فعاليات الأسبوع تتضمن أنشطة فنية، ورياضية، وثقافية تجمع بين جميع الطلاب بهدف تعزيز الروابط الاجتماعية وإثراء تجربة التعلم الجماعي، متوجهًا بالشكر لكل فريق العمل المنظم لهذا الحدث بقيادة د. محمد عطية البيومى – نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ثم بدأت فعاليات الإحتفال من داخل قاعة المؤتمرات الكبرى بكلية التجارة بالجامعة، بعرض تقديمي قدمه الدكتور شريف خاطر تضمن سرد لدور الدولة المصرية في حماية ذوي الهمم خلال العشر سنوات الأخيرة، كما تضمن أيضا دور جامعة المنصورة وما تقدمه من خدمات تعليمية وبحثية ومجتمعية ودعم نفسي وإرشاد أسري لتعزيز تمكين ذوي الهمم، وكذلك الدور الرائد لمركز خدمات الأشخاص ذوي الهمم بالجامعة منذ افتتاحه في 2020، والذي يعد واحدًا ضمن 24 مركزًا على مستوى الجامعات المصرية.

وعبر الدكتور رضا حجازي عن فخره بانتمائه لجامعة المنصورة، وسعادته بحضور هذا الحدث مؤكدًا أن بصيص من الأمل يهزم الألم، ولاشئ مستحيل التحقيق، وأن الجميع قادرون باختلاف.



وعرض رؤية جامعة الريادة في دعم ذوي الهمم وتحسين نوعية حياتهم، ودمجهم في المجتمع، كما أعلن أن جامعة الريادة ستقوم بإنشاء مركزًا لخدمات الأشخاص ذوي الهمم ليكون المركز رقم 25 على مستوى الجامعات المصرية.

وأعرب الدكتور معوض الخولي عن تقديره لجهود جامعة المنصورة في تدشين حملة تمكين لتحالف جامعات أقليم الدلتا، كما قدم سيادته لمبادرة جامعة المنصورة الجديدة لدمج ذوي الهمم التي تتضمن محاور: تطوير البنية التحتية بشكل كامل في كافة الجامعات المصرية لتتفق مع أكواد الإتاحة المخصصة لذوي الهمم، التوعية المجتمعية، تصميم برامج أكاديمية متخصصة، تطوير حلول مبتكرة، تطوير مراكز الدعم النفسي بالجامعات، حملات إعلامية، كما دعا جامعة المنصورة لإطلاق منصة رقمية تتضمن مواد تعليمية واستشاري لتدعيم ذوي الهمم في سوق العمل، لما لها من دور بارز وتميز على مستوى الجامعات المصرية في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وعرض الدكتور محمد حسين لتجربة جامعة طنطا في دعم منسوبيها من الطلاب ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع الجامعي من خلال إطار منهجي مدروس يضمن توفير الإتاحة والدمج والتمكين والمشاركة، وتوفير كافة أوجه الدعم المادي والمهاري والمعنوي.



عرض قصص نجاح عدد من ذوي الهمم



كما تضمن فعاليات الحفل عرض قصص نجاح عدد من ذوي الهمم لتجاربهم الشخصية، وكيف تعاملوا مع إعاقاتهم، ولم يستسلموا، بل تحدوا بإراداتهم كل العقبات، لتتحول الإعاقة إلى مصدر للإلهام والإبداع، مؤكدين أن الرضا والصبر والإرادة، تقود إلى ملحمة ملهمة، تجعل من ذوى الهمم شركاء فاعلين فى المجتمع، قادرين على الاندماج الكامل، وهم: د. مينا مشيل مدرس العمارة بهندسة المنصورة، الدكتور اسماعيل محمد سعد مدرس مساعد اللغة العربية بكلية الآداب، د.رنا حامد أول طالبة من ذوي البصيرة تحصل على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة المنصورة، عصام حمدي مدير معسكر جمصه ممثلًا عن الإداريين بجمصة.

كما تم عرض قصص إلهام لنماذج من طلاب جامعات الإقليم من ذوي البصيرة: دينا أحمد حامد الطالبة بقسم الإعلام بآداب جامعة طنطا، مصطفى أيمن الطالب بكلية الحقوق جامعة كفر الشيخ

كما اختتمت فعاليات الاحتفالية بفقرات فنية لأوركسترا جامعة المنصورة للموسيقى والكورال بقيادة الفنان د. عمرو المرسي، د. ضياء الدين عبد الكريم.

جامعات أقليم الدلتا هو واحد من سبعة تحالفات إقليمية

جدير بالذكر أن تحالف جامعات أقليم الدلتا هو واحد من سبعة تحالفات إقليمية شكلتها وزارة التعليم العالي في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في ضوء المُبادرة الرئاسية تحالف وتنمية، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الجامعات، وتوحيد الجهود لتحقيق التنمية، ووضع خُطط تنمية شاملة لكل إقليم، بناءً على دراسات علمية تلبي احتياجاته الخاصة، وتعمل على ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة المحلية، لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتطوير مهارات خريجي الجامعات ليكونوا مؤهلين لتلبية مُتطلبات سوق العمل.

تحالف جامعات أقليم الدلتا عدد



ويضم تحالف جامعات أقليم الدلتا عدد 14 جامعة وهم جامعات « المنصورة، طنطا، المنوفية، كفر الشيخ، الدلتا، دمياط، السادات، حورس، السلام، الدلتا التكنولوجية، المنصورة الجديدة، الريادة، المنصورة الأهلية، سمنود التكنولوجية»

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