التنس، عمرو العصراوي بطلا لبطولة فيوتشر شرم الشيخ

عمرو العصراوي، فيتو
التنس، توج عمرو العصراوي لاعب المنتخب الوطني للتنس، بلقب بطولة فيوتشر شرم الشيخ رجال، بعد الفوز في المباراة النهائية على الإيطالي فابريزيو أندالورو.

وحقق عمرو العصراوي فوزا مستحقا أمام اللاعب الإيطالي في المباراة النهائية بمجموعتين لواحدة بواقع (6/4) - (7-6) - (7-6).

بهذا الفوز، يحقق العصراوي أول ألقابه الدولية من فئة M25 في مسيرته، ويرتقي بتصنيفه العالمي ويواصل تألقه كأحد أبرز نجوم التنس المصري والعربي.

