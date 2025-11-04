محمد مصيلحي: أتمنى مشاركة واسعة من أهالي الإسكندرية في الانتخابات البرلمانية

أكد محمد مصيلحي، مرشح القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية، أن حضوره بين آلاف من أبناء المحافظة ومحبي حزب مستقبل وطن يمثل مصدر سعادة وفخر كبير له، مشيرًا إلى أن هذا الحشد الجماهيري يعكس الثقة المتبادلة بين الحزب والمواطنين.

وقال مصيلحي خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمه حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن وجود هذا العدد الكبير من الحاضرين يعد تكريمًا له ولكل قيادات الحزب، موجها رسالة شكر وتقدير إلى النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الحزب، واصفًا إياه بـ"الرجل الوطني الأصيل" الذي يقود الحزب بحكمة واقتدار.

وأضاف مصيلحي أنه شارك قبل عشرة أيام في اجتماع داخل حزب مستقبل وطن، ولاحظ روح التنظيم والمحبة التي تسود بين جميع أعضائه، مؤكدًا أن هذا التماسك هو سر نجاح الحزب في التواصل مع المواطنين.

كما وجه الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر، موضحًا أنه جاء على مستوى عالٍ من التنظيم والاحترافية، ودعا أبناء الإسكندرية إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن المشاركة واجب وطني ورسالة دعم للوطن، متمنيًا أن تكون الإسكندرية في مقدمة المحافظات من حيث الإقبال على التصويت.

من جانبه، قال النائب محمد جبريل إن دعم المواطنين لمرشحي حزب مستقبل وطن يعكس ثقة الشارع السكندري في الحزب وقياداته، مشيرًا إلى أن العمل البرلماني بالنسبة له هو مسؤولية وأمانة لخدمة أبناء الدائرة والدفاع عن مصالحهم بكل قوة.

وأكد جبريل أن المرحلة القادمة تتطلب مزيدًا من التكاتف خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، موجهًا الشكر والتقدير لجميع النواب السابقين الذين حرصوا على حضور المؤتمر والمشاركة في هذا الحدث الجماهيري الكبير.

وأوضح جبريل أن الحضور الكثيف يعكس عمق الانتماء الوطني لدى أبناء الإسكندرية، مشددًا على أن حزب مستقبل وطن سيظل دائمًا قريبًا من المواطن، يطرح حلولًا واقعية لقضاياه ويسعى لتحقيق طموحات الشباب والأسر البسيطة.

وختم جبريل كلمته بالتأكيد على أن الحزب مستمر في مسيرة العطاء وخدمة الوطن التي تمتد لعشرات السنين، موضحًا أن ما تحقق من إنجازات هو ثمرة جهد المخلصين من أبناء مصر، وأن العمل سيستمر من أجل مستقبل أفضل يليق بمكانة الوطن وشعبه العظيم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.