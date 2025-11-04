السيطرة على حريق في مخزن بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق نشب في مخزن، يقع على الطريق السريع بقرية قلما قليوب التابعة لنطاق الوحدة المحلية بسنديون.

السيطرة على حريق في مخزن بالطريق الزراعي بالقليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية القليوبية بلاغًا بنشوب حريق نشب في مخزن، يقع على الطريق السريع بقرية قلما قليوب التابعة لنطاق الوحدة المحلية بسنديون.

انتقلت على الفور سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة الكاملة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتجري حاليًا عمليات التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال، فيما بدأت الجهات المختصة أعمال الفحص لتحديد أسباب اندلاع الحريق وتقدير حجم الخسائر المادية.

