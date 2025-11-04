جون جي هيون تعتذر عن الانضمام لـ "Koreans"

أعلنت وكالة الممثلة جون جي هيون، اليوم الموافق 4 نوفمبر، أنها لن تشارك في الدراما الكورية المرتقبة "Koreans" بجانب النجم لي بيونج هون.

وجاء في تصريح الوكالة: "كان مسلسل Koreans أحد المشاريع العديدة قيد الدراسة، لكننا قررنا في النهاية عدم المضي قدما فيه".

وكانت جون جي هيون قد عرض عليها دور زوجة لي بيونج هون في المسلسل، لكنها اعتذرت عن الدور في النهاية بسبب تضارب في جدول مواعيدها.

يعد مسلسل "Koreans" هو نسخة كورية مقتبسة من سلسلة التجسس الشهيرة "The Americans" لقناة FX، وهو من إخراج آن جيل هو، مخرج أعمال ناجحة مثل "Stranger" و"The Glory"، وقد تأكد مشاركة لي بيونج هون في دور البطولة الرئيسية.

الممثلة جون جي هيون

ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال جون جي هيون هو مسلسل "Polaris" على منصة ديزني+، والذي صدر في شهر سبتمبر الماضي.

وتستعد الممثلة حاليا للمشاركة في مشروع المخرج يون سانج هو القادم "The Herd"، إلى جانب نخبة من الممثلين منهم كو كيو هوان، جي تشانج ووك، شين هيون بين، كيم شين روك، وجو سو.

