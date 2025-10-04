جدل واسع حول دراما "Genie, Make a Wish" بسبب توظيف آيات قرآنية وشخصية "إبليس"

شهدت منصات التواصل الاجتماعي مساء أمس موجة غضب عارمة، عقب طرح جميع حلقات مسلسل نتفليكس الكوري الجنوبي الجديد "Genie, Make a Wish".

ويعود سبب الجدل إلى ما تضمنته الحلقة الأولى من المسلسل، حيث تضمنت آيات قرآنية ضمن الحوار، وذلك في سياق يصف شخصية البطل، وهو "جني المصباح السحري" الذي يدَّعي "إبليس" ويؤدي دوره النجم كيم وو بين.

ودفعت هذه التطورات بالقصة إلى مطالبات واسعة بالمقاطعة ووقف بث الحلقات، حيث اعتبرها الجمهور "إهانة واستهزاءً بالدين الإسلامي والثقافة العربية".

انتقادات سابقة للاسم والحبكة منذ الاعلان التشويقي

لم يكن هذا الجدل وليد لحظة العرض، فقد أثار المسلسل ضجة وانتقادات حادة منذ طرح الفيديو التشويقي له على منصة نتفليكس.

التركيز على استخدام اسم "إبليس" لإحدى الشخصيات الرئيسية أثار غضبًا عارمًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن استيائهم من الربط بين مفهوم "الجني" و"إبليس".

ووصف البعض هذا التوظيف بالجهل، مشيرين إلى أن صناع الدراما الكورية يكررون نمطًا من "الاستيلاء الثقافي غير المدروس".

مسلسل Genie, Make a Wish

مسلسل "Genie, Make a Wish" هو دراما كورية جنوبية من نوع الكوميديا، الرومانسية، والفانتازيا. يتكون من 13 حلقة وبدأ بثه يوم الجمعة الموافق 3 أكتوبر 2025 على شبكة نتفليكس.

وتدور قصته حول الجني (كيم وو بين)، وهو روح تخرج من مصباح، يتميز بتقلب عاطفي مفرط. تستدعيه كي كا يونج (باي سوزي)، وهي شخصية تفتقر إلى المشاعر، وتُمنح ثلاث أمنيات لتحقيقها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.