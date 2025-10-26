الأحد 26 أكتوبر 2025
إلهام شاهين: لم أحسم موقفي من دراما رمضان 2026 ومحتاجه عمل جيد

إلهام شاهين
إلهام شاهين

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها حتى الآن لم تحسم موقفها من المشاركة في دراما رمضان 2026، مشيرة إلى أنها فور الاستقرار ستعلن عن أعمالها.

 

وأضافت لفيتو: إنها تفضل أن يكون لديها عمل قوي، تشارك به وخاصة بعد تقديم شخصية اعتماد الهواري خلال السباق الرمضاني الماضي.

 

وأكدت انها دائما تحب الشخصيات المركبة والصعبة التي تبتعد عنها كي تستطيع أن تخرج أفضل ما لديها في تقديمها.

 

وكانت قد كشفت الفنانة إلهام شاهين حقيقة المقطع المتداول لها خلال ندوة تكريم المخرج الراحل يوسف شاهين ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، والذي ظهرت فيه تضحك مع الفنانة هالة صدقي أثناء حديث الفنانة لبلبة، ما أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إلهام شاهين في تصريحاتها: إن الحوار بيني وبين هالة كان بسيط جدًا ومش المفروض أقول كنا بنتكلم في إيه، بس الحقيقة إني كنت بقولها إني مش قادرة وعايزة أروح الحمام، فقاتلي هزار اعمليها مكانك وضحكنا، وكنت بشاور ليسرا عشان نخلص الندوة".

وأضافت: "لبلبة حبيبتي وصاحبتي من سنين طويلة، والموضوع مالوش أي علاقة بيها، الضحك كان بسبب موقف كوميدي بيني وبين هالة، وهي دايمًا بتقول قفشات تضحك".

واختتمت إلهام حديثها مؤكدة أن ما حدث كان موقفًا عفويًّا وطريفًا لا أكثر، وأنها تحترم لبلبة وتعتز بعلاقتها بها التي تمتد لسنوات طويلة.

