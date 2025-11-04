الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
حاكمة نيو جيرسي الأمريكية: تلقينا تهديدا بتفجير مراكز اقتراع الانتخابات المحلية

الانتخابات الأمريكية، فيتو

قالت نائبة حاكم ولاية نيوجيرسي الأمريكية تاهيشا واي، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء، إن عدة مراكز اقتراع في الولاية تلقت  رسائل تهديد بوقوع انفجارات، وذلك في يوم إجراء الانتخابات المحلية.

 

تهديدات بتفجيرات تستهدف مراكز الاقتراع في نيوجيرسي الأمريكية
 

ونشرت تاهيشا واي على صفحتها  على موقع التواصل الاجتماعي  "إكس": "في وقت سابق اليوم، وردت تهديدات بانفجارات إلى عدة مراكز اقتراع".

وأضافت نائبة حاكم ولاية نيوجيرسي  أن وكالات إنفاذ القانون قد تحققت من هذه التهديدات و"حددت عدم وجود تهديدات حتى الآن"، في محاولة لطمأنة الناخبين والمشاركين في العملية الانتخابية.

ويُدلي الناخبون في ولايتي نيوجيرسي وفرجينيا الأمريكيتين بأصواتهم، اليوم الثلاثاء، لاختيار حاكمي الولايتين المقبلين في سباقين سيكونان بمثابة مقياس لرد فعل الناخبين مبكرا على فترة الأشهر التسعة التي قضاها الرئيس دونالد ترامب في الحكم.

كما يتوجه سكان نيويورك إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس بلدية جديد في انتخابات استقطبت اهتماما واسعا داخل البلاد وخارجها، بعدما وصف الرئيس دونالد ترامب المرشح الديمقراطي زهران ممداني، الأوفر حظا، بأنه "شيوعي".

نيوجيرسي مراكز الاقتراع ترامب

