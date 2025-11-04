أوباما يمازح إحدى المؤيدات خلال فعالية انتخابية فى نيوجيرسى: أنتِ جميلة لكني متزوج

شارك الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، في فعالية انتخابية لدعم النائبة ميكي شيريل المرشحة لمنصب حاكم ولاية نيوجيرسي، وسط توافد الناخبين لسماع خطابه فى حرم كلية مجتمعية.

جهوده في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

خلال كلمته، دخل الرئيس الأمريكي الأسبق في نقاش مع إحدى المؤيدات المتحمسات، وقال أوباما مازحا: أعني تبدين جميلة لكن كما تعرفون أنا متزوج.. وميشيل جميلة أيضا.

وتجمع مئات المؤيدين حول عدة أحياء حول صالة الألعاب الرياضية في كلية مقاطعة إسيكس لسماع خطاب أوباما وشيريل مع وامتلأت القاعة المكتظة بالحضور قبل انطلاق تجمع "حثوا الناس على التصويت" رسميًا، كما شاهد المؤيدون التجمع من موقف سيارات إضافي.

واحتفل المتحدثون البارزون في التجمع والحضور على حد سواء بسماع كلمة أوباما، لكنهم تحدثوا مرارًا وتكرارًا عن الرئيس دونالد ترامب، وانتقدوه بشدة لجهوده في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وألقوا باللوم على ترامب والجمهوريين في الإغلاق الحكومي في واشنطن.

أوباما ينتقد ترامب بشدة خلال أمام الحشد

وأكد عدد من الناخبين الذين تحدثوا إلى قناة فوكس ديجيتال أن أصواتهم لم تكن موجهة فقط لشيريل، بل كانت أيضًا ضد ترامب وإدارته.

وخلال كلمته انتقد أوباما ترامب بشدة خلال أمام الحشد، مدعيًا أن الاقتصاد الحالي أفاد أصدقاء ترامب المليارديرات، بينما تدفع العائلات العادية أسعارًا أعلى عند طوابير الدفع بسبب سياسة التعريفات الجمركية التي وصفها بالفوضوية التي ينتهجها ترامب.

وأشار تقرير فوكس نيوز إلى أنه خلال دورة الانتخابات هذه، تجري ولايتا نيوجيرسي وفرجينيا انتخابات حاكم الولاية، بينما تجري ولايات قضائية أخرى، مثل عمدة مدينة نيويورك، انتخابات رئاسة البلدية وغيرها من الانتخابات المحلية.

