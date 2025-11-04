محافظة الوادي الجديد تناقش التحديات التي تواجه المواطنين في مزاولة الأنشطة الحرفية

عقد سيد محمود سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، اجتماعًا بحضور مديري إدارات الصناعات الحرفية والشئون القانونية والتخطيط العمراني بالمراكز، لمناقشة الحلول القانونية والإجرائية اللازمة لمعالجة التحديات التي تواجه المواطنين في مزاولة الأنشطة الحرفية، والعمل على تذليل العقبات لضمان التشغيل الفعّال لتلك المناطق، بما يعزز التنمية الاقتصادية المحلية ويوفر فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة.

وذكر سكرتير عام الوادي الجديد، أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدعم منظومة الصناعات الحرفية وتيسير إجراءات تشغيل المناطق المخصصة لها بمراكز المحافظة، مؤكدا أن محافظة الوادي الجديد تعمل بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد على تنفيذ عدد من المشروعات الإنتاجية والحرفية بالمحافظة، بهدف دعم منظومة التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وتولي المحافظة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الصغيرة والحرفية، باعتبارها ركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمار في المناطق الصناعية.

كما تسعى لتوفير بيئة جاذبة للصناعات الجديدة من خلال تطوير البنية التحتية وتحفيز الصناعات القائمة على خامات البيئة المحلية، بما يحقق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة لتنمية المحافظات الحدودية، وتعزيز استغلال الموارد الطبيعية والبشرية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة 2030.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.