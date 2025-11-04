افتتاح معرض التضامن السنوي للمنتجات والسلع بأسعار مخفضة في آداب الوادي الجديد

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الوادي الجديد، بالتنسيق مع كلية الآداب بالجامعة، معرضا للمهرجان التسويقي السنوي المتنقل للمنتجات والسلع بأسعار مخفضة وذلك بأروقة كلية الآداب.

ومن جانبها قالت حنين عصام منسق وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الوادي الجديد، إن المعرض يهدف إلى دعم الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب، من خلال عرض منتجات متنوعة بأسعار تنافسية تخفف العبء عن المواطنين، وتتيح للطلاب والمنتجين المحليين فرصة للتسويق المباشر لمنتجاتهم.

شهد المهرجان إقبالًا كبيرًا من طلاب الجامعة والعاملين بها والمجتمع المحلي، حيث تضمن أركانًا لمنتجات غذائية ومشغولات يدوية ومفروشات ومنتجات طبيعية وأعمال فنية متميزة.

و يسهم المهرجان التسويقي في تعزيز ثقافة الإنتاج وريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار والعمل الحر بين الشباب الجامعي، إلى جانب دوره في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين من خلال طرح السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.

يذكر أن المعرض برعاية الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي والأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وإشراف الدكتور محمد العقبى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة والمنسق العام لوحدات التضامن بالجامعات وبحضور الدكتور محمد عبد السلام عميد كلية الآداب، والدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة، والدكتور وليد سنوسى عميد كلية الطب البيطرى والسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والطلاب من مختلف الكليات، ومحمد العديسى وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالوادى الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.