أهالي الوادي الجديد يشاركون مصر والعالم الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير

شهدت محافظة الوادي الجديد، في العديد من المواقع، مساء اليوم، إقبالا كبيرا من المواطنين وأهالي الواحات على الاحتفالية الكبري، تزامنا مع حدث افتتاح المتحف المصري الكبير.

هذا وتشهد أرض المعارض بواحة الخارجة، حضور سيد محمود سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، نائبًا عن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وعدد كبير من أهالي واحة الخارجة للمشاركة في هذا الحدث التاريخي.

وتحتفل محافظة الوادي الجديد، بهذا الحدث التاريخي الكبير والفريد، عبر إطلاق بث مباشر لنقل فعاليات الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير بشكل مباشر، مساء اليوم السبت، بما يتيح للمواطنين متابعة الحدث في أجواء احتفالية مبهجة، ويجعل المواطنين جزءًا من هذه اللحظة التاريخية، حيث تتجه أنظار العالم كله إلى أرض مصر احتفاءً بهذا الصرح الكبير.

هذا وقد إنتهت محافظة الوادي الجديد، من تزويد أماكن شاشات العرض بالمقاعد والخدمات، لاستقبال المواطنين في النقل الحي والمباشر لفعاليات الافتتاح الرسمي غدًل السبت بحضور عدد من رؤساء وزعماء العالم.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتجهيز أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير بالميادين الرئيسية والأماكن العامة على مستوى مراكز المحافظة؛ احتفاءً بهذا الحدث العالمي.

هذا وقد انهت المحافظة، بالتنسيق مع وزارة الثقافة والمركز الإعلامي، تجهيز مواقع العرض الرئيسية لضمان تمكين المواطنين من متابعة الحدث التاريخي الذي يترقبه العالم، باعتباره أكبر متحف أثري في العالم يجمع كنوز الحضارة المصرية القديمة في صرح واحد فريد.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان له، نشرته صفحة المحافظة على الفيسبوك، إن الوادي الجديد، استعدت للمشاركة في الاحتفالية العالمية المنتظرة لافتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر إقامتها مساء السبت الأول من نوفمبر 2025 في تمام السادسة مساءً، عبر بث مباشر يُعرض على عدد من الشاشات العملاقة المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة.

وأوضح المحافظ، أن مركز الخارجة يشهد بث الاحتفالية على شاشة ميدان 30 يونيو بجوار مديرية الأمن، وأخرى عند مدخل شمال المدينة بمنفذ الطحين، بالإضافة إلى شاشة أرض المعارض بحي الأمل، وذلك لاستيعاب أكبر عدد من الجمهور.

وفي مركز الداخلة، جرى تحديد نادي اليونس بمدينة موط، وميدان المثلث بمدينة باريس، وميدان الشهيد عمر عامر بمدينة الفرافرة كنقاط رئيسية للبث، بينما سيكون ميدان الرئيس بمدينة بلاط الموقع المعتمد في مركز بلاط.

وأكدت ابتسام عبد المريد، مدير مديرية الثقافة بالمحافظة أن قصور الثقافة ومراكز الشباب ستفتح أبوابها أمام الجمهور في التوقيت نفسه لعرض الاحتفالية عبر الشاشات الداخلية، ضمن خطة تهدف إلى إشراك مختلف فئات المجتمع في متابعة هذا الحدث الوطني الكبير.

وأضافت أن اختيار هذه المواقع جرى بعناية لضمان سهولة الوصول إليها وتوفير أجواء احتفالية تناسب حجم المناسبة، مع تجهيزات لوجستية شاملة تشمل المقاعد، والإنارة، وأماكن مخصصة للعائلات وكبار السن.



ويُعد افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة فارقة في مسار المتاحف العالمية، إذ يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمثل عصور التاريخ المصري منذ ما قبل الأسرات وحتى العصر اليوناني الروماني، ويقع على مساحة 500 ألف متر مربع بالقرب من أهرامات الجيزة، ما يجعله نافذة حضارية جديدة لمصر أمام العالم.

واختُتمت التحضيرات في الوادي الجديد بدعوة الأهالي للمشاركة في هذه المناسبة التاريخية، التي تعكس فخر المصريين بتاريخهم الممتد عبر آلاف السنين، مؤكدين أن المحافظة ستكون على الموعد للاحتفاء بأحد أهم الإنجازات الثقافية في العصر الحديث.

